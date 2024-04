Manchester City vs Real Madrid online: sigue el partido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro se disputará este miércoles 17 de abril de 2024, desde las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 15:00 de Venezuela y Bolivia, 13:00 de México, 16:00 de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, y 21:00 horas de España, en el Etihad Stadium de Mánchester. La transmisión se puede ver por ESPN en DirecTV, DirecTV GO (DGO) y Star Plus en Sudamérica. Movistar Liga de Campeones para el compromiso por TV en España, MAX en México y TUDN en Estados Unidos.

