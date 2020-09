Con la continuidad de Lionel Messi garantizada, al menos una temporada más, en el FC Barcelona centran su atención en la ‘operación’ de salida de los jugadores que no cuentan para Ronald Koeman. Con Rakitic no hubo problemas y el croata regresó al Sevilla en buenos términos, pero el caso de Arturo Vidal y de otros futbolistas, aún no se destraban para darles salida del club culé.

El mediocampista chileno debería arreglar su traspaso esta semana con el Inter. El principal problema es que el ‘Rey’ pretende que el Barcelona asuma su ficha por el año de contrato que le queda, algo que la institución no quiere hacer.

Según información de ‘Sport’, Vidal habría cedido y renunciará a esos 6,5 millones de euros que sus abogados reclamaban como indemnización para así tener vía libre a la Serie A.

La retaguardia blaugrana

Samuel Umtiti y Jean-Claire Todibo acaban de superar el coronavirus, pero tampoco entran en los planes de Koeman. El caso de Umtiti parece el más complicado, tiene contrato hasta 2023, pero el estado de su rodilla hace a más de un pretendiente echarse atrás, además de su alta ficha y la negativa del futbolista a salir.

Todibo, por su parte, tiene buen mercado y podría entrar en la ‘operación’ de Depay al Camp Nou como ‘moneda de cambio’ con el Lyon.

El caso Rafinha

El club no quiere ingresar menos de 15 millones de euros por el futbolista, y si bien tiene intenciones de que siga, Koeman no lo quiere. La Premir League apunta como su próximo destino, con el Everton, Arsenal o West Ham como principales canidatos.

Los ‘desconocidos’

Con Sergi Roberto y Semedo, Koeman está tranquilo para el puesto de lateral derecho, y no quiere saber nada de Moussa Wagué. El senegalés no ha convencido en los entrenamientos. El club busca una salida, aunque ya no sería la del préstamo, como ocurrió la temporada pasada cuando el jugador se fue al Niza, que renunció a la opción de compra obligatoria por 10 millones de euros.

Mientras que con Matheus Fernandes, el Barcelona espera hacer algo de ‘caja’, y así recuperar los siete millones que pagó por él al Palmeiras. La temporada pasada jugó cedido en el Valladolid, donde apenas jugó tres partido. El dato curioso con el futbolista es que no llegó a ser presentado como jugador azulgrana.

