Floyd Mayweather Jr. vs. Tenshin Nasukawa EN VIVO ONLINE: la pelea de boxeo, este lunes 31 de diciembre en el Saitama Super Arena. La transmisión estará a cargo de Rizin 14 y Fite TV. Para ver el combate en vivo, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

A horas de finalizar el 2018, Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa protagonizarán una pelea de exhibición en tierras japonesas, con la particularidad de que el choque se realizará en un octágono y no un cuadrilátero, lugar habitual para el estadounidense.

Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa: horarios del inicio del evento



Ecuador - 1:00 a.m.

Perú - 1:00 a.m.

Colombia - 1:00 a.m.

México - 12:00 a.m.

Bolivia - 2:00 a.m.

Chile - 3:00 a.m.

Argentina - 3:00 a.m.

Uruguay - 3:00 a.m.

Paraguay - 3:00 a.m.

España - 7:00 a.m.



El multimillonario boxeador Floyd Mayweather se Tenshin Nasukawa, un especialista en kickboxing, de apenas 20 años. La pelea será a tres asaltos, de tres minutos cada uno. El registro de cada figura no sufrirá alteración tras el encuentro.

Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa usarán guantes tradicionales de boxeo de 8 onzas de la marca Rizin, promotora de la velada, que tendrá un total de 14 enfrentamientos. Otra de las reglas será que los luchadores están impedidos de hacer llaves de sumisión, patadas u otro tipo de ataque que no sea con los puños

"Estoy en el negocio del entretenimiento. Eso es lo que salgo a hacer. Me encanta hacer esto. Estoy trabajando para hacer un espectáculo durante tres rondas. Estoy disfrutando la vida y voy a disfrutar esta experiencia", afirmó Floyd Mayweather, que tiene un récord de 50 victorias y ninguna derrota en boxeo.

"Esta es una gran oportunidad y estamos felices de aprovecharla. Voy a poner todo lo que hay y demostrar mis puntos fuertes. Creo que soy el luchador más rápido. Voy a usar mis armas contra él", respondió Tenshin Nasukawa.