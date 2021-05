Sergio Agüero vive sus últimos días en el Manchester City y va dejando todo listo para poner punto final a su travesía en el Eithad Stadium. Este sábado 29 de mayo, el ‘Kun’ y los Citizens se enfrentan a Chelsea en la final de la Champions League en Oporto, un partido que podría significar el mejor retiro del argentino del club.

El ‘Kun’ aprovecha cualquier momento para conversar con sus hinchas a través de las transmisiones por la plataforma Twitch y en la última reveló quién debería ser su heredero en el Manchester City. El argentino tuvo que elegir entre Phil Foden y Kevin de Bryne para usar su dorsal.

“Es buena pregunta, eh. La verdad piensan como yo (a sus seguidores). Yo creo que la 10 la debería usar Phil Foden”, inició diciendo el argentino. Segundos después, Agüero explicó por qué se la dejaría al joven británico.

“Lo que pasa que Kevin, ese número (el 17) también lo solía usar en otros equipos. Entonces, no creo que Kevin cambie el número. Por eso, Phil Foden creo que puede ser, porque tiene un número. Tiene el 47, boludo (risas)”, agregó el delantero.

Elogios a Foden

Phil Foden inició su camino en la cantera del Manchester City desde los ocho años y en el 2017 hizo su debut en el primer equipo en un encuentro de la Champions League. Años después, el centrocampista se volvería pieza fundamental en el certamen continental y para los Citizens.

Sergio Agüero no dudó en elogiar al joven británico de 20 años. “Es zurdito, me entendés, tiene calidad y a mí me gustan los zurditos con calidad. Tiene que ser un zurdito con quality, pa. Nah, juega como loco. Y el pibito es zurdito”, explicó el ‘Kun’.

