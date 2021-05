En redes sociales se viralizó un video en donde muestra la discusión acalorada entre dos periodistas de la cadena internacional ESPN. Germán Paoloski y Christian Martin fueron los principales autores del cruce de palabras que de inmediato, fue tema de conversación en Twitter y en las demás plataformas digitales.

“Chris querido. Te mando un abrazo y te agradezco. Ahora vamos a estar viendo parte del trabajo que hiciste ayer, de la nota que estuviste con el Kun, y como siempre Gracias por estos minutos. ¿ cómo está la temperatura ahí en Manchester? ¿Hace frío o no? “, señaló el periodista y panelista del programa.

Sin embargo, la respuesta del corresponsal, lo sorprendería a él y a todos y a la teleaudiencia: “y por la paciencia de escuchar, ahí, la opinología y el debate interminable”, dijo.

Ante ello, Germán intentó brindar una explicación en base al tema que se estaba tratando en la mesa del programa deportivo.

“López no... te cantaban acá (señalándose el auricular) que estaba yo acá esperando. Noooo, a mi no”, respondió el periodista desde Manchester.

Rápidamente, Paoloski contestó: “Porque yo discutí con López te decía, pero noooo, si no querés no salgas Chris. No pasa nada yo no te quiero obligar, pero bueno, viste, no podemos ser lo que vos quieras todo el tiempo”. “Esto es un programa de televisión”, agregó.

“Bueno, listo, un abrazo Christian, gracias, eh”, fueron las palabras finales del conductor previas a la despedida del corresponsal, quien nunca dio el brazo a torcer desde Manchester, y sólo respondió: “Abrazo”.

Finalmente, Paoloski mirando a cámara dijo irónicamente: “Que bien, me gusta el compañerismo que hay al aire” . Luego ya en serio y mirando fijo aseveró: “No lo saquemos más a Christian Martín. Hagamos eso. Más fácil”, sentenció.

