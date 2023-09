Al Hilal vs Navbahor Namangan en vivo: transmisión online gratis del partido que se disputa este lunes 18 de septiembre, desde la 1:00 de la tarde, en el King Fahd International Stadium. El partido se puede ver por ESPN a través de Star Plus. Neymar, estrella del Al Hilal, viene de participar en la goleada del conjunto saudí contra Al Riyadh, colaborando con asistencias en su debut, y llega motivado al encuentro por la Liga de Campeones de la AFC luego de guiar a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. No te pierdas el streaming del compromiso en directo.

