Al Nassr vs. Al Hilal en vivo directo medirán fuerzas hoy, jueves 8 de febrero del 2024 por partido amistoso de la Riyadh Season Cup en el Kingdom Arena. En España, la transmisión del juego será por DAZN, mientras que en Sudamérica la señal aún no está confirmada. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DAZN App y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 13:00 (hora peruana) y 19:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

