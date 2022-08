La fiebre mundialista se empieza a sentir con la llegada del nuevo Álbum Panini para esta Copa del Mundo Qatar 2022. A 100 días de que ruede el balón, los fanáticos del fútbol no tendrán que esperar mucho más para ver a sus futbolistas favoritos en esta nueva edición de colección que cuenta con 638 stickers.

El último jueves se llevó a cabo la presentación oficial del álbum donde estuvo presente Oscar Pizarro, Gerente General de Tai Loy y vocero del Álbum Panini en Perú, quien dio a conocer a los presentes los detalles del nuevo álbum. “Esta es una edición de colección. Por segunda vez Perú tendrá las ediciones de tapa dura y tabla blanda, un hecho que se dio por primera vez para el Mundial de Rusia 2018″.

Este álbum Panini será especial no sólo porque lo tendremos en dos versiones, sino porque como se anunció en la presentación, significa el fin de los álbumes con 32 selecciones, como se viene haciendo desde 1970. Esto cambiará desde la edición del 2026 cuando tengamos a 48 equipos participando en el Mundial de Fútbol.

Pese a que el Perú no estará en Qatar 2022, el último proceso eliminatorio nos ha dejado grandes lecciones que vale la pena recordar. “Lo importancia de estar unidos y luchar hasta el final, de eso se trata el fútbol”, asegura Pizarro. Para el vocero de Panini, es más que un álbum, es una tradición para disfrutar con la familia y los amigos.

Por segunda ocasión en el Perú se venderá la versión de tapa dura y tapa blanda. (Foto: Britanie Arroyo/GEC) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Y es verdad que en nuestro país la fiebre de los álbumes y las colecciones ha crecido exponencialmente en los últimos años. Cada cuatros años miles de personas se reúnen, intercambian y disfrutan de estos momentos. “A raíz de la pandemia, la cultura del coleccionismo se ha revolucionado. Hoy hay muchas personas mayores y jóvenes que buscan figuras y cartas”, nos cuenta Jorge Weston, dueño de la tienda Weston Colecciones.

Jorge añade que la cultura del coleccionismo ha comenzado a crecer siguiendo el ejemplo de Estados Unidos donde las personas coleccionan cartas de jugadores de béisbol y básquet de años pasados. “Hoy hay mucha gente que busca las figuras de jugadores cuando recién empezaban a jugar en los Mundiales, como la de Messi en el 2006″, asegura.

Cada sobre tendrá en su interior 5 figuras coleccionables. (Foto: Britanie Arroyo/GEC) / GESAC > BRITANIE ARROYO

El álbum Panini es parte de los recuerdos de las personas, une la pasión del fútbol con este coleccionismo y se convierte en una cultura que mueve emociones. “Ver mis cards me da mucha alegría. Me emociono cuando veo sus diseños y brillos, y recuerdo cuando esperaba que llegarán. También los intercambios que hice con mis amigos”, nos comenta Danny Rodríguez, coleccionista de cards.

Pese a que esta edición del álbum es largamente esperada, también trae consigue la amarga sensación de no ser uno de los invitados de honor de la próxima Copa del Mundo. “Yo ya me imaginaba en el cambiatón o en el Parque Kenny intercambiando figuras con mis amigos, con el clásico ‘yala,nola’, pero lamentablemente las circunstancias no se dieron”, cuenta Danny, con desazón.

Algunos afortunados encontrarán sobres con 6 figuras, obteniendo la versión especial de 20 futbolistas que participarán en el Mundial. (Foto: Britanie Arroyo/GEC) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Este 16 agosto se dará inicio a la preventa online del álbum Panini y, sin duda, será un éxito. “Más que un hobby, hoy coleccionar álbumes es una pasión. Podemos revivir historias y recuerdos. Es una cultura positiva que forma comunidades unidas por el sentimiento del fútbol”, afirma Weston. Ahora sí Qatar 2022 estará más cerca que nunca.