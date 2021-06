Antoine Griezmann marcó el gol del empate entre Francia y Hungría por la fecha 2 del Grupo F de la Eurocopa 2021 confirmó cuál será su destino cuando expire su contrato con Barcelona. El ‘Principito’ fue la figura en el Puskás Arena de Budapest y en las últimas horas trascendió la noticia sobre su futuro tras terminar su vínculo con los culés.

En una entrevista que le concedió al periódico italiano ‘Le Figaro’, Griezmann confirmó que su próximo destino no estará en España ni en el Viejo Continente. “Mi contrato con el Barcelona expira en 2024 y ese será el momento ideal para ir a Estados Unidos”, aseguró el ‘Principito’.

Su fanatismo por la NBA y el crecimiento de la MLS en los últimos años, serían el motivo principal por el que Antoine Griezmann dejaría el fútbol europeo. “Amo ese país, su cultura, la NBA y las ganas de descubrimiento me guían, pero también una familia para mudarse”, agregó el francés.

Nuevo retos

Antoine Griezmann terminará su contrato con el Barcelona a mediados del 2024 con 33 años y el francés estaría dispuesto a cerrar su carrera profesional con un título en la MLS. “Me encantaría terminar mi carrera allí”.

“Iría allí para ser bueno en el campo y ganar la liga estadounidense, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y no lucirme para nada en el campo”, explicó. Francia cerrará la Fase de Grupos de la Eurocopa 2021 contra Portugal este miércoles 23 de junio. Griezmann y compañía se juegan la clasificación a la siguiente ronda de la competencia.

