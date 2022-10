Cada vez falta menos para que el balón ruede por los estadios de Qatar, y los hinchas son los más expectantes para observar el desempeño de sus respectivas selecciones. Y, aunque aún estén a la venta 600 mil entradas, ya hay varios partidos en los que ya no hay entradas disponibles.

La algarabía por ver a Argentina , una de las selecciones favoritas para alzar el trofeo, y a Lionel Messi , probablemente en su último Mundial , han motivado un frenesí por conseguir entradas a todos los partidos que disputará la ‘Albiceleste’.

No es de sorprender el fervor de la hinchada argentina y, en esta edición del Mundial, no faltará el aliento ‘che’ en las tribunas qataríes. El último 27 de septiembre, la cadena internacional ESPN confirmó que Argentina es el primer país en agotar todos los boletos válidos por la fase de grupos de la Copa del Mundo. La selección argentina se ubica en el Grupo C, en donde enfrentará a México, Arabia Saudita y Polonia.

🙌 ¡SE AGOTARON TODAS LAS ENTRADAS PARA VER A ARGENTINA EN EL MUNDIAL!



🇦🇷 Ya NO HAY boletos para los 3 partidos del seleccionado de Scaloni en #Qatar2022



📌 Es la primera Selección de la próxima Copa del Mundo ¡en vender todas sus entradas! pic.twitter.com/0tYftSYBB2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2022

Nasser Al Khater, presidente de la Comité de Organización del Mundial 2022, le manifestó a la Agencia de Noticias de Qatar (QNA) su asombro al constatar que el Argentina vs. México fue el partido con más boletos vendidos de la primera fase de Qatar 2022. Este histórico encuentro se disputará en Lusail Iconic Stadium con capacidad para 80 mil espectadores.

¿Qué países han adquirido mayor número de boletos?

Asimismo, Nasser Al Khater también se pronunció sobre los países con mayor demanda para adquirir boletos para el Mundial. Esta lista la conforman: Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania.

Además la FIFA informó que se recibieron un total de 3 millones de solicitudes para la Final de la Copa del Mundo, convirtiéndose en el partido con mayor cantidad de peticiones. Cabe resaltar que hace pocos días se abrió un nuevo proceso de compra y venta de entradas que se mantendrá hasta el final del torneo.

