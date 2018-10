Arturo Vidal: Ernesto Valverde habló sobre el fastidio del chileno en Barcelona

Barcelona volvió al triunfo tras derrotar 4-2 al Tottenham en la segunda fecha de la Champions League. Sin embargo, esa victoria, según medios españoles, dejó a Arturo Vidal muy enojado porque no jugó de titular.

Ante este panorama Ernesto Valverde salió a hablar y dejó una respuesta contundente previo al partido ante Valencia por la Liga Santander. El técnico del cuadro catalán aseguró Arturo Vidal no le mostró ningún fastidio.



"No sé lo que pondrán los jugadores en sus redes sociales, pero a mí no me ha dicho nada. No sé si estará enfadado por el partido o por un accidente doméstico", declaró con una sonrisa Ernesto Valverde.



Cabe resaltar que Arturo Vidal jugó 2 partidos como titular en Barcelona. El chileno llegó con la ilusión de tener protagonismo en el conjunto culé pero hasta el momento no lo tiene.