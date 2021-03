El fichaje de Edinson Cavani a Boca Juniors genera mucha expectativa entre los hinchas no solo xeneizes, también a la selección de Uruguay. El ‘Matador’ es pieza clave en el planten de Óscar Washington Tabárez y ante la llegada del delantero a la Superliga Argentina, Mario Rebollo, ayudante del ‘Maestro’ habló sobre el futuro.

A la mano derecha de Tabárez le preguntaron “¿A la selección le sirve que Cavani vaya a Boca o da lo mismo? Sin embargo, Rebollo no dio detalles sobre el futuro del ‘Matador’. “La prioridad es que juegue donde esté cómodo y con un buen nivel competitivo. Si es acá cerca sería bárbaro, pero si no está a gusto no lo soportaría mucho”, dijo el asistente del Maestro en el programa ‘2 de punta’.

Así mismo, señaló: “a nosotros nos vendría bien que Cavani juegue donde se siente más cómodo. Me es indiferente si es Boca u otro lugar, donde esté mejor. Lo tenemos que tener con ritmo y competencia”.

¿Un ‘Matador’ en Argentina?

Actualmente, Cavani milita en el Manchester United, pero la intensión del delantero de la selección de Uruguay es dejar Europa y volver a Sudamérica para estar más cerca de su familia, quien radica en Santo, una ciudad que queda aproximadamente a cinco horas de Buenos Aires. La posible llegada a Boca Juniors cumpliría con el que sería una de sus exigencias, que es salir del Viejo Continente.

Por parte de la selección de Uruguay, el técnico Óscar Washington Tabárez también celebraría la decisión de fichar por Boca Juniors, pues uno de sus goleadores históricos tendría continuidad y se mantendría en la élite del fútbol de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

