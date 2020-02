Ousmane Dembélé continúa con una racha negativa de lesiones. Barcelona, mediante un comunicado publicado en redes sociales, confirmó el nuevo problema físico que ha sufrido el atacante francés.

“Las pruebas realizadas esta mañana a Dembélé han mostrado que el jugador tiene una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. En las próximas horas se determinará qué tratamiento seguirá para su recuperación”, indican los azulgranas.

[COMUNICADO MÉDICO]

Las pruebas realizadas esta mañana a @Dembouz han mostrado que el jugador tiene una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. En las próximas horas se determinará qué tratamiento seguirá para su recuperación pic.twitter.com/Po508adRW0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 4, 2020

Esta seria lesión marginaría a Dembélé, quien juega en Barcelona desde mediados del año 2017, para lo que resta de temporada.

¿Dembélé le dice adiós a la temporada?

Hay que tener en cuenta que el internacional con la selección francesa no es el único lesionado de gravedad en Barcelona. Recientemente Luis Suárez fue operado y su tiempo de baja es para aproximadamente de tres meses. Los catalanes no lo pueden creer, sobre todo porque no contrataron un delantero en el mercado de fichajes.

Por otra parte y esperando una pronta recuperación de Ousmane Dembélé, el primer equipo del Barcelona sigue con sus entrenamientos con la mira puesta en el partido frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés por la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey.