Conforme a los criterios de Saber más

En 45 minutos, el Barcelona pasó de la ilusión a la preocupación. Los tres goles que los hicieron sonreir se diluyeron con otros tres que fueron un duro golpe para la motivación catalana. Tras irse al descanso con una ventaja de 3-0, el Barza se dejó empatar 3-3 por el Celta en la Liga. Este lunes asume Xavi Hernández y tiene mucho que trabajar.

Xavi llegó este viernes a Barcelona mientras el cuadro culé estaba en Vigo enfrentando al Celta en un partido donde estaban obligados a ganar, ya con la tranquilidad de tener un técnico designado. Sin embargo, desperdiciaron una clara ventaja ante los gallegos que dieron todo en la segunda parte.

Acudió a la Videna

¿Qué afectó al Barcelona?

Este inicio de temporada no ha tenido nada bueno para el cuadro culé. Los malos resultados pueden tener una explicación en una oncena sin grandes figuras y a ello, mermada por lesiones y bajas que no permiten que se consolide un once.

Ya era la ‘excusa’ de Ronald Koeman mientras era técnico. Decía que para cuando se recuperen Ansu Fati, Pedri, Dembelé, Agüero, este Barza sería distinto. Sin embargo, apenas y pudo disfrutar de algunos de ellos. Tras su salida, Xavi Hernández también tendrá que luchar con esas ausencias.

Ante el Celta, Ansu Fati, que había reaparecido de gran forma con 4 goles en 8 partidos, salió lesionado sobre el final del primer tiempo: “lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Pendiente de realizar más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión”, informó el club.





Ansu sufre una lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo. Pendiente de realizar más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión



Eric tiene molestias en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de realizar más pruebas para saber el alcance exacto de estas molestias pic.twitter.com/A0dkwzgWM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

Así, Ansu Fati podría ser una baja importante para la selección española, que se juega la clasificación al Mundial ante Grecia y Suecia en esta fecha FIFA- y quizás para el inicio de la era Xavi en el Barcelona.

También salieron lesionados el central Eric García -sóleo de la pierna derecha- y Nico González. Tres bajas que se suman a las que ya sufría el Barza. En la victoria sobre el Dinamo Kiev ‘perdió’ a Dembelé -que justo había reaparecido-. Tampoco están disponibles Piqué, Sergi Roberto, Dest, Pedri, mientras que Martín Braithwaite tiene aún para dos meses fuera por una lesión a la rodilla y Sergio Agüero para tres por un problema cardiaco.

Jugador Lesión Ansu Fati Isquiotibiales Erick García Sóleo pierna derecha Nico González Piqué Sobrecarga sóleo pierna derecha Sergi Roberto Cuádriceps del musmo derecho Pedri Cuádriceps pierna izquierda Dembelé Semimembranoso del muslo izquierdo Neto Gripe Dest Lumbalgia Braithwaite Operado rodilla Agüero Arritmia cardiaca Fuente: “Mundo Deportivo”

En los doce partidos disputados por el Barza en la Liga ha usado 25 jugadores, 23 de los cuales han sido titulares en al menos un partido. Solo Ezzalzouli (Sub 19 que lleva 20 minutos de juego) y Riqui Puig no han sido de la partida.

¿Y las variantes?

Muchos nombres, pero pocas variantes que se sintieron este sábado ante el Celta. Ante la salida de Ansu Fati ingresó Baldé, mientras que Riqui Puig reemplazó a Nico González. Increíble que Coutinho no haya tenido oportunidad, aunque se está criticando su -al parecer- poca disposición para calentar cuando se produjo la lesión de Ansu.

En la banca, ante Celta, aparecían el portero Iñaki Peña (22 años- ya que Neto es baja por problemas de salud), Carevic (22, el tercer portero), Alex Balde (18), Ronald Araujo (22), que reemplazó a Eric García, Riqui Puig (22), Ezzalzouli (19), Umtiti, que no ha jugado minuto alguno, Demir (18), Coutinho y Luuk de Jong. Estos dos últimos no ingresaron pese a la experiencia que llevan a cuestas.

Jugador en Liga PJ Titular Cambiado Abdessamad Ezzalzouli 2 Alejandro Balde 3 1 1 Ansu Fati 5 3 3 Clément Lenglet 6 2 Eric García 9 9 2 Frenkie de Jong 9 9 2 Gerard Piqué 10 9 2 Jordi Alba 8 8 Luuk de Jong 6 2 2 Marc-André ter Stegen 10 10 Martin Braithwaite 3 3 2 Memphis Depay 12 12 1 Neto 2 2 Nicolas Gonzalez - Nico 9 5 4 Pablo Gaviria - Gavi 10 7 7 Pedri 2 2 1 Philippe Coutinho 8 4 4 Riqui Puig 6 Ronald Araújo 8 4 Sergi Roberto 9 4 4 Sergio Agüero 4 2 1 Sergio Busquets 12 12 2 Sergiño Dest 11 10 6 Yusuf Demir 5 2 2 Óscar Mingueza 9 6 4 Fuente: OPTA

Solo Memphis Depay y Sergio Busquets han jugado los 12 partidos de Liga, todos siendos titulares. Lo siguen el portero Ter Stegen con 10 titularidades -a inicio de temporada atajó Neto mientras el alemán se recuperaba de una lesión- y Dest, que juega sea como lateral o como extremo.

Y así seguirá sufriendo el Barcelona aún con Xavi Hernández en el banco. Debe esperar a tener a todos sus hombres recuperados para poder pensar en un equipo muy competitivo. La economía del club no le permite fichar grandes figuras, aunque guardan la esperanza de poder comprar a tres jugadores en enero próximo, siempre y cuando logren desvincularse de algunos jugadores de la actual plantilla, caso Umtiti, Neto e incluso Luuk de Jong, que llegó a préstamo procedente del Sevilla.

MÁS EN DT

Real Madrid: Así lucirá el nuevo Santiago Bernabéu