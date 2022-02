Conforme a los criterios de Saber más

Cuando la “MSN” del Barcelona nos hacía reincidir en el asombro todos los fines de semana en el 2015, un joven de la Masía alistaba sus maletas, resignado porque la oportunidad que perseguía desde niño empezaba a postergarse. Era Adama Traoré, quien a los 19 años aceptó su traspaso al Aston Villa. “Nunca supe por qué no me consideraron en esa última pretemporada. Me hubiera gustado una explicación”, declaró Adama hace seis años a “Mundo Deportivo”. Con 26 años, con el cartel de ser uno de los delanteros más físicos de Europa, Traoré regresa sin preguntas y sin resentimientos. Hoy, en medio de este Barcelona confuso y debilitado, Adama Traoré tiene que despojarse de cualquier signo de interrogación. La respuesta en el Camp Nou hoy debe ser él.

Con la llegada de Adama Traoré y de Pierre-Emerick Aubameyang, el Barcelona cerró una entusiasta participación en el último mercado de pases. Sin exceso de fuegos artificiales para anunciar sus refuerzos, el cuadro catalán se convirtió en el tercer club con mayor inversión en la última temporada de fichajes. Los azulgranas invirtieron 55 millones de euros y, según Transfermarkt, solo han sido superados por el Newcastle de los árabes (100 millones de euros) y por la Juventus (97 millones). Lo curioso es que esos 55 millones se centraron en un solo refuerzo: Ferrán Torres proveniente del Manchester City.

Adama Traoré ha llegado a préstamo desde el Wolverhampton, con opción de compra, y Aubameyang resolvió su contrato con el Arsenal antes de firmar por el Barza y, de esta manera, llegar como jugador libre. De todos modos, para estos movimientos, fue decisivo el traspaso de Philippe Coutinho al Aston Villa y así no vulnerar el Fair Play Financiero. Con el presupuesto adelgazado, el cuadro catalán puede volver a abrir la ventana y buscar algo de luz en medio de una niebla por tantas malas decisiones.

Este fin de semana, con un partido importante ante el Atlético de Madrid, también podría tener el rótulo del verdadero reinicio con Xavi Hernández como técnico. La luna de miel del ídolo que regresa ha terminado hoy. Con fichajes y tres meses en el cargo, el ex volante ya cuenta con refuerzos aprobados por él. Hay dos deberes urgentes por cumplir: pelear por un puesto de Champions en la liga española e intentar lograr el título de la Europa League.

Para esto, lo primero que debe mejorar el Barcelona es su promedio de eficacia. En la liga española solo ha obtenido el 55 por ciento de los puntos posibles, una estadística muy pobre para un equipo que alcanzó picos de 80 por ciento de rendimiento en la era Pep Guardiola.

-Están los quieren estar y Dembelé-

Hay un factor común entre los nuevos inquilinos de la casa azulgrana: todos querían vestirse de azulgrana. Adama Traoré pudo cerrar el círculo con su regreso, Aubameyang siempre quiso estar en uno de los grandes de España y Ferrán Torres nunca disimuló su sueño de vestirse de corto en Cataluña.

Mientras unos llegan, otros cada vez están más cerca de irse. El contrato del francés Ousmane Dembelé vence en junio y no hubo renovación. Desde la dirigencia ‘culé’ han sugerido enviarlo a la “congeladora”, pero Xavi ya declaró que contará con él mientras tenga contrato.

Con refuerzos y con disfuerzos, Xavi podrá recalcular el armado de su nuevo once. Será un equipo titular más movedizo en ataque, con más velocidad y potencia. Para recuperar la costumbre ganadora, el Barza debe reconciliarse con los arcos rivales. El promedio goleador de Adama no se anuncia como solución (8 goles en 4 años con el Wolverhampton). Quien sí está llamado a resucitar los festejos es Aubameyang. El ‘9′ de Gabón tiene que reencontrar su versión de hace dos años, cuando su promedio goleador alcanzaba los 20 goles por temporada.

Otro punto a favor de Aubameyang es que fue el hombre gol de clubes con una escuela similar al Barza. El Borussia Dortmund y el Arsenal también buscan cultivar el dogma de la posesión, intensidad e iniciativa en ataque.

Xavi Hernández es el director de orquesta en este rearmado. Conoce muy bien a todos sus nuevos jugadores. Incluso fue tutor temporal de Adama en la Masía, hace quince años. Este Barza reforzado, al fin, tendrá su sello. Y eso también lo traslada al centro del juicio colectivo de una hinchada azulgrana que está perdiendo la paciencia.

El Barcelona estaba en una hora límite para replantear su equipo titular y las variantes. Lo ha hecho sigilosamente, sin exceso de optimismo. El primer triunfo ya lo tiene: volver a ser potencia en tiempo de fichajes. Tienen cuatro meses para volver a ser el club grande indiscutible. Tienen cuatro meses para convencer a Erling Haaland. Ese tipo de fichajes no solo se hacen con dinero, sino también con jerarquía.

