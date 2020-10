El inicio de la Champions League no solo es una nueva oportunidad del FC Barcelona de corregir lo hecho la temporada pasada, sino que además podría significar el debut de hasta cinco jugadores azulgranas en la máxima competición de clubes europeos.

Este martes frente a Ferencvaros (2:00 p.m.) Pedri, Trincao, Riqui Puig, Ronald Araujo y Martin Braithwaite, quienes por distintas razones aún no han podido disputar un partido del torneo, podrán jugar sus primeros minutos en caso Ronald Koeman se los permita.

Pedri, Trincao y Braithwaite no han tenido opciones anteriormente de debutar en Champions ya que militaban en el Las Palmas (Segunda División de España), Braga (Primera de Portugal) y Leganés (Segunda de España), respectivamente, siendo clubes que no participan de la competición. En el caso del delantero danés, quien estuvo en Barcelona en la segunda mitad de la última temporada, no pudo ser inscrito a tiempo.

Por otro lado, Riqui Puig y Araujo pudieron ingresar en el 2019-20, pero ni Ernesto Valverde ni Quique Setién consideraron oportuno darles una oportunidad. De hecho, Puig no jugó la fase de ascenso con el Barza B para que esté disponible para la final en Lisboa, pero no jugó ni un solo minuto.

LA PREVIA

El FC Barcelona regresa mañana a la Champions League después del fuerte golpe que sufrió en Lisboa ante el Bayern de Múnich, con su derrota más abultada de toda su historia del torneo europeo (2-8). Así, este martes deberá enfrentar a Ferencvaros (2pm) en el Camp Nou.

Según afirma Mundo Deportivo, el Barza acumula un total de 36 partidos sin conocer la derrota en su estadio en la Champions League. De hecho, hay que remontarse al 1 de mayo de 2013 para encontrar la última derrota, cuando el 1 de mayo de 2013 Bayern lo venció por 0-3 en la vuelta de semifinales, tras el 4-0 de la ida. Partido, donde Lienel Messi estuvo en el banquillo, dado que sufrió una lesión en encuentros previos frente a Múnich.

