Bayer Leverkusen vs. Mainz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 23 de la Bundesliga, este viernes 18 de febrero desde las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el objetivo de conseguir su quinta victoria consecutiva para acercarse a la cima, Bayer Leverkusen visitará Mainz 05. en el arranque de una nueva fecha de la liga alemana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el MEWA Arena.

Bayer Leverkusen vs. Mainz: horarios del partido y canales

Bayer Leverkusen es uno de los equipos más fuertes del campeonato doméstico. Los números hablan por sí solos. El elenco que dirige Gerardo Seoane marcha en el tercer puesto, con 42 puntos, a 11 del líder Bayern Múnich.

El conjunto ubicado en la metrópoli Rin-Ruhr de Renania del Norte-Westfalia viene en una gran racha de triunfos, en la que se impuso a Gladbach, Augsburgo, Borussia Dortmund y, recientemente, a Stuttgart.

“Mainz es un equipo fuerte en casa, que defiende muy bien, hace los espacios muy ajustados y tiene un buen cambio de juego. Va a ser una tarea desafiante”, advirtió el entrenador Seoane, en conferencia de prensa.

El suizo, ante la prensa, también anunció las bajas de algunos jugadores para el compromiso. “Andrey Lunev y Karim Bellarabi no están disponibles. Tampoco lo están Sardar Azmoun y Julian Baumgartlinger, quienes todavía están en etapa de recuperación”, contó.

Al frente estará Mainz, que empató a uno con Friburgo en su anterior presentación en la Bundesliga y que es noveno, con 31 unidades, a tres de puestos de clasificación a torneos internacionales.

“Hemos estado bien defensivamente esta temporada. Eso está claro no solo por la cantidad de goles que hemos encajado, sino también por las oportunidades que permitimos. Esta es la clave de nuestro éxito y lo será de nuevo contra el mejor ataque de la liga”, indicó, por su parte, el preparador de Mainz, Bo Svensson.

Bayer Leverkusen vs. Mainz: últimos enfrentamientos

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz | 2021

Bayer Leverkusen 2-2 Mainz | 2021

Mainz 0-1 Bayer Leverkusen | 2020

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz | 2020

Mainz 0-1 Bayer Leverkusen | 2019

Mainz 1-5 Bayer Leverkusen | 2019

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz | 2018

Bayer Leverkusen 2-0 Mainz | 2018

Mainz 3-1 Bayer Leverkusen | 2017

Bayer Leverkusen 0-2 Mainz | 2017

Bayer Leverkusen vs. Mainz: probables alineaciones

Mainz: Zentner, Bell, Hack, Niakhate, Widmer, Barreiro, Kohr, Martin, Lee, Onisiwo y Burkardt. DT: Bo Svensson

Bayer Leverkusen: Hradecky, Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie, Andrich, Demirbay, Adli, Wirtz, Diaby y Schick. DT: Gerardo Seoane.

