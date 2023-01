Ropa deportiva, gafas de sol y una gorra con las letras BZRP grabadas. Una indumentaria que podría servir de camuflaje a cualquier superestrella, para Gonzalo Julián Conde, mundialmente conocido como Bizarrap, es su atuendo característico. Nacido en Buenos Aires, en 1998, el argentino es el genio musical detrás de la canción de Shakira contra el exfutbolista Gerard Piqué que rompió todos los récords de reproducción. Además, es amigo de los campeones del mundo, entre ellos Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo.

Antes del éxito y la fama, como en toda historia, Gonzalo era un joven que estudiaba marketing en la universidad y a su vez trabajaba para Warner Music por lo que se dedicaba a subir videos a su canal de YouTube. Su ascenso arrancó con las mezclas de las “Batallas de gallos” (competencia de freestyle) en Argentina a las que agregaba efectos especiales. Siguió con los “remixes”, mezclas de canciones conocidas, que pueden seguirse escuchando en YouTube y Spotify.

En 2018, cuando tenía apenas 20 años, decidió crear un espacio llamado “BZRP Freestyle Sessions”, una temática con diferentes raperos y traperos a los que admiraba y otros que conoció en las batallas de gallos. En 2019, dejó la universidad y se dedicó completamente a su música. Desde entonces, ha llegado al top de los listados mundiales, ha sido galardonado con diferentes premios y ha llenado escenarios en Europa y Latinoamérica, según su productora Dale Play Records.

Bizarrap saltó a la fama a nivel mundial un año más tarde con la BZRP Music Sessions #36, al lado de la cantante argentina Nathy Peluso. Entre otros artistas que han protagonizado las tan esperadas BZRP Music Sessions, figuran Paulo Londra, Nicky Jam, Duki, Nicki Nicole, Villano Antillano, Residente. La última fue Shakira que no dudó en despotricar contra su exesposo, Gerard Piqué, a quien acusa de haberle sido infiel.

Las BZRP Music Sessions son reconocidas por su característico estilo: el cantante frente al micrófono desde diferentes ángulos, y Bizarrap al fondo, de espalda a la cámara, frente a su portátil y mesa de mezclas. Las “sessions” no tienen un género musical específico, cada canción es original y personalizada para cada artista.

Su carrera artística lo ha llevado a ganar distintos premios, pero también a conocer gente que pocos tienen el lujo de conocer. Gonzalo es amigo de los campeones del mundo, entre ellos Lionel Messi. Incluso, Paulo Dybala celebró su último gol con la Roma con un homenaje para el productor.

Bizarrap y su encuentro con Messi

En 2021, Bizarrap ya era el productor argentino más exitoso. Y Lionel Messi pasaba de la alegría infinita por ganar la Copa América a la impotencia de haberse ido del Barcelona y calar en el París Saint Germain con todo lo que eso conlleva: adaptación de él y su familia a una nueva vida luego de estar más de 20 años instalados en España.

No se conocían, pero se reconocían. Messi era el ídolo de Gonzalo, y Leo escuchaba a Bizarrap. No lo sabían, pero la vida los juntaría en uno de los palcos del estadio Parque de los Príncipes, recinto que semana a semana se rinde a los pies del argentino y su zurda mágica.

“A mí me pasó que con mi amigo Coscu hablábamos de Messi en los streams. Él me decía ‘seguro que Messi te conoce’ y yo le contestaba: ‘estás loco, Messi está en otra“, reveló el productor musical en una entrevista. Sin pensarlo y como un sueño, Lionel lo empezó a seguir en sus redes sociales. “La posta (la verdad) es que me emocioné. En ese momento no me animé a hablarle, no quería molestarlo”, contó.

En otro momento, Gonzalo contó cómo fue su encuentro con el rosarino, su ídolo. “Yo estaba en España y arreglé con Leo Paredes para ir a ver el partido del PSG. Entonces cuando fui me dieron el último asiento de la tribuna y atrás estaban los palcos. Messi estaba en el palco y toda la tribuna lo miraba solo a él, y yo no podía ni mirarlo”. Finalmente, señaló que el entorno del jugador lo llamó para que se conocieran, y hasta hubo tiempo para una charla privada: “Me dijo que escuchaba mucho la BZRP Session de Nicky Jam en la concentración de la Copa América y que la de L- Gante también era una de las que más sonaba” .