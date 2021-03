Luego de ser protagonistas en la goleada histórica por 7-1 que Boca Juniors le propinó a Vélez Sarsfield en ‘El Fortín’ el útlimo domingo, Carlos Tevez y Edwin Cardona podrían perderse el Superclásico argentino a diputarse este fin de semana.

A tres días del Boca vs. River, Miguel Ángel Russo no tiene un once definitivo para afrontar tamaño encuentro, pues tanto el ‘Apache’ como el ‘10′ colombiano no pudieron terminar la prácticas del jueves por distintas molestias, las cuales no serían de gravedad.

En primer lugar, Tevez sufrió un leve golpe en el tobillo, lo cual repercutió en un esguince, por lo que en las próximas horas se definiría su presencia en el Monumental de Núñez este domingo.

Por su parte, lo de Edwin es una dolencia muscular en el cuádriceps, por lo que ante la molestia en las prácticas, fue retirado para evitar complicaciones.

Según apunta ‘Olé', el cuerpo técnico de Boca Juniors es optimista y confía en que su líder y su mejor jugador de lo que va del torneo, puedan estar presentes en el Superclásico argentino de este domingo.

