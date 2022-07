River ya tiene nuevo delantero. Tras la salida de su máximo goleador, Julián Álvarez, quien partió a Inglaterra para unirse a su nuevo club, Manchester City de la Premier Legue, el encargado de reemplazarlo será el delantero colombiano, Miguel Borja.

El atacante ‘Cafetero’, quien llega procedente del Junior de Barranquilla de su país, se mostró muy contento por el nuevo reto que tendrá en el fútbol argentino y calificó a River Plate como uno de los mejores equipos del continente.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Yo pienso que ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando”, declaró para la prensa Borja.

“Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenía que ir a entrenar iba, y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi PF porque obviamente siempre estuve trabajando y en realidad es eso lo que en realidad pasó”, agregó el delantero.

La llegada del colombiano a Núñez se detuvo por algunos inconvenientes, sin embargo, River aceleró las negociaciones y abonó u$s 7.000.000 por el 100% de la ficha del delantero