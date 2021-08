Borja Valero realizó el que quizá sea uno de los fichajes más románticos de los últimos años en el fútbol. El volante español no continuó en la Fiorentina de la Serie A de Italia y, recientemente, acaba de ser anunciado en el Centro Storico Lebowski, club que milita en la sexta división y que es manejado por sus propios hinchas.

El CB Lebowski fue fundado en 2010 por un grupo de barras bravas del fútbol italiano que estaban cansados del modelo de negocio actual en el deporte rey y de la lejanía que estos tenían con sus aficionados. Por ello es que uno de sus lemas es “Creer en el fútbol romántico”.

Asimismo, como mencionamos líneas arriba, sus propios hinchas son los que manejan la institución y aplican una cultural horizontal. Es decir, todos los socios (cuesta 25 euros ser parte del club) toman las decisiones en igualdad de condiciones, ya que cada uno posee un voto.

Cada año, todos ellos determinan los fichajes a realizarse, las nuevas indumentarias, detalles de la pretemporada y demás actividades. Además, también fungen de empleados al encargarse del estado del césped y organizar eventos benéficos para recaudar fondos donde también aprovechan en vender su mercancía.

El CS Lebowski ya logró ascender dos divisiones y actualmente cuenta con un plantel femenino y también una escuela de fútbol para niños totalmente gratis, algo que gustó mucho a Borja Valero, que fue presentado de forma oficial mediante un video cantando con su nueva afición.

Con mil socios que se hacen llamar “Los últimos que quedan”, este romántico equipo de la sexta división de Italia busca tener mayor visibilidad con la llegada del mediocampista español y, por qué no, seguir escalando categorías.

“Acepté este desafío porque me siento identificado con los valores que promulga este club. Estaba convencido de jugar otra temporada con la Fiorentina, pero el fútbol también es esto, y me he quedado impresionado con la organización, la cantera y el compromiso social con el medioambiente”, reveló el madrileño al portal La Nazione.

Cabe mencionar que Borja Valero no solo formará parte del Centro Storico Lebowski, sino que también será comentarista en la señal de DAZN Italia, donde tendrá una aventura profesional.

