Ya pasaron varias semanas desde que la FIFA publicó la resolución sobre la denuncia de ANFP en el caso Byron Castillo, por su puesta falsificación de documentos. Tras esta polémica, el futbolista dejó Barcelona de Guayaquil para firmar contrato con el Club León de México, donde en los últimos días dio una entrevista.

“Me siento feliz de poder estar aquí, con toda esta gente que me ha acogido muy bien. Y bueno me siento feliz, antes de que pasara todo esto (el reclamo fallido de Chile a la FIFA) siempre he sido una persona feliz, me gusta reír, hacer amigos, conversar. Y bueno, está el Byron de vuelta después de todos esos problemas que tuve”, expresó el lateral derecho.

“Soy un jugador muy alegre, a pesar de todos los problemas siempre me vas a ver riendo y si tú estás conmigo, vas a pasarla bien. En cancha me gusta atacar, ser explosivo, marcar, con mucha resistencia”, agregó.

Posteriormente, se mostró emocionado con poder disputar su primera Copa del Mundo. “Poder estar en un Mundial es algo muy lindo, a disfrutarlo porque son cosas que no se juegan todos los días. En Ecuador estamos 100% seguros de que vamos a hacer cosas grandes”.

GRUPO DE ECUADOR MUNDIAL QATAR 2022