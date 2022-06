Las esperanzas nacionales están puestas en el cuadro arequipeño por todo lo que viene haciendo en la temporada. En la Liga 1, está a un empate de ganar el Torneo Apertura –y así asegurarse un lugar en los playoffs–, mientras que a nivel internacional es el único cuadro que ha podido superar la fase de grupos de un torneo continental desde Real Garcilaso en la Copa Libertadores 2013. Por eso, hoy espera mantener ese sendero victorioso. Además, buscarán aprovechar el mal momento del cuadro caleño, que marcha penúltimo en el Apertura colombiano, aunque llegó a octavos de la Sudamericana siendo tercero en su grupo de la Libertadores, a solo un punto del segundo Corinthians.

En Cali, Melgar buscará hacer negocio con un buen resultado que le permita sentenciar la serie en Arequipa la próxima semana. Y argumentos tiene. Una defensa sólida con el portero Carlos Cáceda a la cabeza, los laterales Percy Ramos y Paolo Reyna, y los centrales Alec Deneumostier y Leonel Galeano. “Estamos yendo con la mentalidad ganadora. Siempre he pensado que si uno sale a empatar el partido, lo pierde. Nosotros estamos yendo a ganar al Deportivo Cali. Sabemos que también es una ventaja cerrar el partido en casa”, aseguró a RPP el zaguero Deneumostier, mostrando la confianza que existe en el plantel para sentenciar la serie en casa: han ganado sus cuatro partidos (previa y fase de grupos) y en el torneo local han superado sus ocho duelos sin recibir gol alguno.

Arriba se sentirá la ausencia de Bernardo Cuesta, goleador del torneo con seis tantos, pero hombres como Luis Iberico, Kevin Quevedo y el ‘Chapu’ Bordacahar están afinados de cara al gol y son la opción rojinegra.

La confianza nacional está depositada en los hombres de la Ciudad Blanca. Hoy es el partido de ida y, la próxima semana, Arequipa pasará a ser la ciudad blanquirroja para definir la serie.

LAS CLAVES

Respetar el proceso

En el 2021, la dirigencia de Melgar apostó por la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo del equipo, que tenía de todo para hacer una buena campaña con el plantel que había formado el club arequipeño. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban.

En medio de algunos altos y bajos, el entrenador argentino no pudo conseguir que el equipo rojinegro pasara de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (2°). Mientras que a nivel nacional se tuvo que conformar con un quinto puesto en el acumulado que le dio un nuevo acceso a dicho torneo internacional, algo a lo que ya estaban acostumbrados en Arequipa.

La continuidad de Néstor Lorenzo ha sido fundamental en el éxito de Melgar | Foto: EFE / RAUL MARTINEZ

Lo natural en el fútbol peruano -quizás- hubiera sido que Néstor Lorenzo no siguiera al mando del Melgar, pero la dirigencia le renovó la confianza y ello significó un gran acierto. El técnico argentino supo corregir algunos errores y consiguió llevar al ‘Dominó’ hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana y está a la conquista del Apertura. Pero ya no seguirá, pues el estratega ha sido el elegido para tomar las riendas de la Selección de Colombia.

El Monumental de la UNSA, un fortín

En Arequipa no hay nadie que haya podido derrocar a Melgar en esta primera mitad del año. El equipo arequipeño ha hecho del Estadio Monumental de UNSA su fortín, habiendo ganado absolutamente todos sus partidos de local en lo que va de la temporada.

En el Torneo Apertura, con el último triunfo sobre Atlético Grau (1-0), el ‘Dominó’ reafirmó su gran poderío en condición de local, al haber ganado sus ocho partidos en casa, anotando 13 goles y no encajando ninguno. Lo mismo sucede internacionalmente. En la fase de grupos de la Sudamericana, Melgar ganó sus tres partidos jugados en Arequipa con un registro de 10 goles a favor y seis en contra.

Melgar ha ganado todo sus partidos de local en esta primera mitad de la temporada 2022 | Foto: @MelgarOficial

Un proyecto continuo con fichajes acertados

El Melgar 2022 no es tan distinto al de los últimos años. Sobre la base de jugadores importantes e identificados con el club desde hace varias temporadas como Bernardo Cuesta, Alexis Arias, Carlos Cáceda y Alec Deneumostier, el ‘Dominó’ ha conservado esa columna y edificado un competitivo equipo este año con pocos refuerzos, pero que han sido bastante acertados.

A inicios de temporada se sumaron al plantel Leonel Galeano, Martín Pérez Guedes y Jean Pierre Archimbaud, los tres como agentes libres (sin invertir dinero en los fichajes). Justamente, todos ellos fueron fundamentales, tanto para la histórica clasificación de Melgar a los octavos de final de la Copa Sudamericana como para la pelea por el Torneo Apertura.

Esto no hace más que dar cuenta que el proyecto continuo de Melgar, mantenido constante a lo largo de los años, es un completo éxito en la actualidad. No hay ninguna improvisación de por medio, sino más bien un equipo -bastante unido- que sabe a lo que juega con lo que tiene.

Melgar mantuvo su fuerte base y sumó refuerzos importantes este 2022 | Foto: Agencias

No tirar la toalla

En ningún momento y en ninguna circunstancia de esta mitad de temporada, Melgar -si quiera- meditó tirar la toalla. En las cinco primeras jornadas del Apertura, el equipo rojinegro apenas ganó un partido (perdió dos y empató otros dos), llegando a ubicarse en las últimas posiciones de la tabla. Eso no le nubló. El ‘Dominó’ pudo revertir la situación adversa y consiguió consolidarse en la punta poco a poco.

Por esa misma línea siguió en la Copa Sudamericana. En la penúltima fecha del torneo, Melgar no pudo sacar un buen resultado en Avellaneda (cayó 1-0) ante Racing, su principal contendiente. Todo parecía acabado para el cuadro arequipeño con ese resultado, ya que su clasificación a octavos dependía principalmente de otros resultados, pero no tiró la toalla: ganó su partido sobre Cuiabá (3-1) y el club argentino perdió el suyo (1-0 ante River Plate de Uruguay). He ahí la importancia de luchar hasta el final.

Apuesta por la cantera

En su momento, cuando Juan Máximo Reynoso estaba en el banquillo (2014-2017), Alexis Arias fue la gran revelación juvenil de Melgar. Hoy, ya con 26 años, además de ser estandarte del equipo, ‘El Chaca’ últimamente ha estado dentro del universo de jugadores para la selección peruana absoluta.

Esa misma fórmula de consolidar a jugadores jóvenes en el torneo local, ya sean formados originalmente en el mismo club arequipeño o no, se ha seguido repitiendo con jugadores como Luis Iberico, Alec Deneumostier, Walter Tandazo, Freddy Oncoy o el mismísimo Paolo Reyna, de 20 años, que para muchos es actualmente el mejor lateral zurdo del fútbol peruano.

Hoy por hoy, también habrá que destacar a canteranos como Matías Lazo y Kenji Cabrera, quienes con menos de 20 años han sumado minutos importantes en el primer equipo de Melgar, no solo en Liga 1, sino también en Sudamericano. A los dos nombres es necesario sumar también el de Bruno Portugal (aún no debuta oficialmente), pues los tres se perfilan como muy buenas opciones para la actual Sub-20 de Perú que está a cargo de Gustavo Roverano.

Foto: Melgar

Los pilares

El camino hacia la lucha del Apertura no ha sido fácil, pero Melgar ha sabido arreglárselas para escalar a la cima y afianzarse ahí en las últimas semanas con un plantel que, en general, ha tenido muchos puntos altos, pero siempre destacan individualidades esenciales. Sin duda alguna, en esta primera mitad de temporada, Bernardo Cuesta, Alexis Arias y Paolo Reyna han sido los pilares del éxito rojinegro.

En 16 partidos disputados en el Torneo Apertura (11 de titular), Bernardo se ha vuelto a consolidar como el auténtico goleador del ‘Dominó’ con siete goles anotados. En Copa Sudamericana su hazaña se prolongó, pues el ídolo argentino hizo seis anotaciones en ocho partidos jugados entre la fase previa y fase de grupos. De hecho, por el momento, lidera las estadísticas del torneo internacional.

Por su parte, Alexis Arias también ha sido fundamental. ‘El Chaca’ es uno de los jugadores con más actividad de Melgar en lo que va de la temporada, habiendo disputado los 17 partidos del Apertura que se han jugado hasta ahora (14 como titular) y aportando dos asistencias. Como si fuera poco, el volante rojinegro fue el jugador con más pases clave(27) en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Bernardo Cuesta y Alexis Arias son referentes actuales del Melgar | Foto: GEC / FERNANDO SANGAMA

En cuanto a Paolo Reyna, no hay ninguna de su gran calidad. Es el jugador con más minutos sumados (1.798′) del plantel de Melgar en esta primera mitad del año. Jugó 24 de los 25 partidos (todos como titular) que ha tenido previsto el cuadro arequipeño en este 2022 hasta el momento. Además, lideró las estadísticas defensivas de la Sudamericana, con 85 recuperaciones, 43 duelos ganados, 30 quites y 19 intercepciones, según Sofascore. También pasó lo mismo a nivel local con 49 quites, 44 intercepciones y 17 despejes.

Especial mención merece la resurrección de Kevin Quevedo. El atacante de 25 años está recuperando su mejor nivel en el Melgar, siendo el segundo goleador del equipo en el Torneo Apertura (4 goles), en el que también ha aportado tres asistencias. Todo esto a pesar de que el exjugador de Alianza Lima es utilizado mayormente como una pieza de recambio por Nestor Lorenzo. De hecho, contando Copa Sudamericana y Liga 1, solo ha sido titular en siete de 18 partidos jugados, pero su aporte casi siempre ha sido valioso.