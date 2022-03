Camerún chocará ante Argelia EN VIVO y EN DIRECTO por el partido de ida de la repesca de las Eliminatorias Africanas para el Mundial Qatar 2022, este viernes 25 de marzo desde las 12:00 horas (horas peruana). Podrás seguir todas las incidencias del duelo a través de la web de El Comercio.

La Federación Africana disputará la tercera y última ronda, la misma que será con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de estos partidos obtendrán su boleta a la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Los partidos que se darán en África serán el Egipto vs. Senegal, Ghana vs. Nigeria, RD Congo vs. Marruecos, Malí vs. Túnez y el choque de Camerún frente a Argelia.

El duelo de ida entre cameruneses y argelinos se jugará en el Japoma Stadium que tiene una capacidad para albergar a un total de 50 mil espectadores, el mismo que está ubicado en Douala - Camerún.

DÓNDE VER CAMERÚN VS ARGELIA

Para seguir el encuentro de Camerún vs. Argelia por el partido de ida de la repesca para el Mundial Qatar 2022 desde Sudamérica y México puedes hacerlo EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y, también, ONLINE y GRATIS por la señal de Star+.

HORARIO DEL PARTIDO CAMERÚN VS ARGELIA

Si quieres seguir la transmisión en directo del partido entre Camerún vs. Argelia podrás verlo desde las 12:00 horas (hora peruana). Eso sí, acá te contamos cuáles son los horarios en el resto del mundo para que puedas seguir este partidazo por la repesca de la Federación Africana.

Perú: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

México y Centroamérica: 12:00 horas

Estados Unidos (este): 13:00 horas

Camerún busca su pase y volver al Mundial, ya que se perdió Rusia 2018. Para ello, pondrán todas sus cartas en Ekambi, que dejó China para regresar al fútbol europeo y ahora juega con el Olympique de Lyon.

Si bien Camerún tiene historia, Argelia es el conjunto favorito por la calidad de jugadores que tiene como Mahrez, Feghouli, Bennacer y Bensebaini; sin embargo, en la última Copa de África no mostraron su mejor calidad.

Camerún vs. Argelia: posibles alineaciones

Camerún: Onana; Mbaizo, Moukoudi, Ngadeu, Nohou; Anguissa, Kunde, Ntcham; Ekambi, Aboubakar, Choupo-Moting.

Argelia: Oukidja; Atal, Mandi, Touba, Bansebaini; Bennacer, Bendebka, Boudaoi; Mahrez, Belailli, Slimani.

