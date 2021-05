Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para enfrentarse a Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La pelea entre el mexicano y el británico será por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

‘Canelo’ Álvarez y su team se han mostrado ambiciosos después de cada pelea y este año no será la excepción para el boxeador mexicano. La intensión es cerrar el 2021 en m cima del deporte. Ante ello, durante una entrevista, el tapatío deslizó una posible fecha para su retiro del ring.

“El objetivo es ser indiscutible en 168 libras y luego veremos. Creo que me quedan unos siete años hasta que me jubile, pero estoy escuchando a mi cuerpo y cuando me dice que deje de hacerlo, lo dejo”, expresó ‘Canelo’ en diálogo con DAZN.

Enfocado en Saunders

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders ha despertado la atención de todos los amantes del Box. La accidentada previa y primer careo aumentó la expectativa y las apuestas. Ante ello, el mexicano reveló estar enfocado solo en el combate de mañana.

“Nada me frustra, solo estoy concentrado en ganar el sábado. Él tiene que pelear conmigo el sábado, eso tiene que suceder, no es un problema. No me importa nada. Solo voy a entrar y hacer mi trabajo. Saunders ha inventado otras excusas, ha tenido muchas excusas, pero yo solo voy a entrar y hacer lo que tengo que hacer”, finalizó el boxeador mexicano.

