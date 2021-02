En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus y la segunda ola que azota al mundo entero, el fútbol sirve como distracción y una fuente de unión para miles de aficionados. Sin embargo, un grupo de hinchas de la Universidad Católica (1º) estarían dispuestos a romper el toque de queda por el equipo de sus amores.

La Universidad Católica se enfrenta a La Calera (2º) por el Campeonato Nacional de Chile y podría conseguir el tricampeonato por primera vez en su historia. Según medios locales, cientos de seguidores albos ya alistan la fiesta de conseguir el título del torneo.

“Me quedan dos de siete sillas buenas. Cierro la puerta y que nadie me moleste. Si este miércoles todo sale bien, iré a dar una vuelta a la manzana gritando como enfermo hasta que me reporten de Sosafe”, dice Felipe Sibilla.

Por su parte, Gustavo Rojas está dispuesto a burlar el toque de queda por la Universidad Católica: “Después del partido con La Serena le escribí a un amigo cruzado de mi trabajo y nos coordinamos para ver el partido con La Calera en su casa. Supe después que se jugaba a las 21:30, pero dije ‘da lo mismo, es algo histórico’”.

“Así que me fui en bicicleta y armé una ruta por calles bien tranquilas para no tener problemas a la vuelta por el toque de queda. Por la Cato he hecho muchas cosas y esta no iba a ser la excepción. He llorado y he sido muy feliz con la Cato, me ha acompañado en momentos difíciles de mi vida y sí, todo vale la pena por la Franja”, expresa.

Arman la fiesta

El Campeonato Nacional de Chile se vive al rojo vivo y fuera de las canchas. La Universidad Católica tiene 61 puntos, cinco más que La Calera y le basta un empate para quedarse con su título número 15 y el primer tricampeonato. Sin embargo, la seguidora Mariela Asenjo pone los paños fríos y no celebra con anticipación.

“Yo invité a todos mis amigos de la UC a mi casa. Los que no puedan quedarse tendrán que irse con cuidado para que no los pillen, pero en el estadio vemos los partidos juntos y quise mantener esa tradición. Lo pasamos muy mal por eso del cotillón, así que toda la planificación la hemos hecho para ver el partido solamente, nadie ha dicho nada del campeonato o el post. Uno dijo que quería llevar un bombo chico: estamos evaluando”, dice Asenjo.

Por su parte, Marco Gatica dijo: “Somos un grupito que ve los partidos juntos, pero conectado por Zoom. Es difícil, pero vale la pena. Yo pongo la tablet de mi hijo al lado de la tele y cantamos y todo. No es un estadio, pero algo se parece”, explica.

