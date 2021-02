Conforme a los criterios de Saber más

“Que vuelva al fútbol peruano, ya transcurrido todo lo que hizo y logró, no vemos un impedimento. Al contrario, puede favorecerlo, inclusive en una Segunda División. Lo que tenemos que ver es que esté en condiciones normales”, fueron las palabras de Ricardo Gareca, en su extensa conferencia de prensa del viernes, con un tipo de ‘aprobación’ en caso la ‘Foquita’ juegue en la Liga 2. Más allá de un interés de Deportivo Municipal, los hinchas de Alianza Lima aún esperan que vista su camiseta.

Más allá de un eventual cuestionamiento si se convocara a un futbolista de la Segunda División de nuestro país, por un tema del nivel en dicho torneo, para Ricardo Gareca esto no afecta en sus llamados. Solo en su última nómina dijeron presente Luis Advíncula (Rayo Vallecano) y Jean Pierre-Rhynner (FC Cartagena) del ascenso español.

En su momento, el argentino también tuvo en cuenta a Cristian Benavente, cuando aún formaba parte del Real Madrid Castilla, Alexander Callens, en su paso por CD Numancia, Sergio Peña durante su travesía en Granaba ‘B’, Beto Da Silva en Jong PSV de Holanda y Paolo Hurtado cuando fichó por Reading de Inglaterra. Como es de esperar, ningún futbolista de nuestra Liga 2 ha sido considerado en la ‘Era del Tigre’, pero sí en otros procesos.

- ASCENSO BICOLOR -

El 27 de noviembre de 1938, Alianza Lima descendió por primera vez en su historia. Dos días antes, Jack Greenwell había hecho una preconvocatoria de 44 futbolistas en cara al Campeonato Sudamericano del año siguiente, con sede en nuestra capital. Los nombres de Adelfo Magallanes (entreala derecho), Juan Quispe (defensor) y Juan Valdivieso (arquero) aparecían en la extensa lista.

Réplica del primer trofeo ganado por la Federación Peruana de Fútbol, el de la Copa América 1939. Tres jugadores del descendido Alianza Lima formaron parte. Dicha copa está en la Videna. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Esos tres futbolistas blanquiazules quedaron en la convocatoria final el 7 de enero de 1939. Pese a que su equipo se fue a la baja, Magallanes jugó tres partidos, Quispe en dos (uno cada uno como titular) y el ‘Mago’ fue suplente de Juan Honores. Solo Quispe pisó el campo el día que Perú ganó la Copa América, el 12 de febrero de 1939, al ingresar por Pedro Ibáñez a los 81 minutos.

Un caso parecido se puede considerar nueve años atrás. Una pelea entre Alianza Lima y la Federación Peruana de Fútbol por el retiro de sus convocados previo a la Copa América de 1929, acabó en la suspensión y retiro en el campeonato del equipo. Pese a eso, nueve futbolistas del cuadro victoriano fueron convocados al Mundial de Uruguay 1930. Dos habían quedado en la prelista. Los suspendidos futbolistas jugaban amistosos en varias ciudades del Perú bajo el seudónimo de ‘Los íntimos de La Victoria’.

Existe aún el mito de que Hugo Sotil jugó en las Eliminatorias a México 1970 como futbolista de Segunda División. Pues, el ‘Cholo’ no fue convocado a ese proceso clasificatorio ni estaba en el ascenso cuando se jugó. Deportivo Municipal había ascendido para el Descentralizado de 1969, y el exBarcelona debutó con la bicolor en enero del año mundialista.

- A UN PASO DE LA MAYOR -

La delegación peruana en el Preolímpico de 1980 tuvo una gran particularidad. La base de ese seleccionado está en el Aguas Verdes de Zarumilla, Tumbes, que venía de disputar la Copa Perú. Es más, su entrenador Guillermo Guerrero fue elegido para dirigir al equipo. Finalmente, convocó a siete futbolistas del cuadro norteño, así como algunos de Pesca Perú o Alas Doradas. Dicha bicolor goleó 3-0 a Brasil, último triunfo oficial ante un elenco verdeamarelho hasta los ‘Jotitas’ en 2007, pero la FPF no aceptó el cupo a los Juegos Olímpicos de Moscú.





Así informó El Comercio el triunfo de Perú ante Brasil en el Preolímpico de 1980. La base del equipo era el Aguas Verdes de Tumbes. (Foto: Archivo El Comercio)





John Galliquio formó parte de la selección peruana Sub 23 del 2000, gracias a sus buenas actuaciones en el ‘U’ de América de la hoy llamada Liga 2. En 1994, Miguel Company también observó a estos futbolistas para considerarlos en dicha categoría. “Tanto en la Copa Perú como en la Segunda División estoy viendo buenos elementos, pero en algunos casos el factor limitante es la edad. Algunos servirán para proyectos futuros”, comentó.

“Aparte de varios deportistas capitalinos que tengo anotados, hay buenos elementos en provincias y también en la Segunda División como Germán Pinillos”, comentó Fernando Cuéllar, quien lo llevó al Preolímpico en cara a Barcelona 1992. El último caso en torneos oficiales se dio con la Sub 20 de 2017, cuando Relly Fernández de Carlos A. Mannucci de la Segunda División fue llamado al Sudamericano. Jugó dos partidos.

En el Sudamericano Sub 20 previo, el ‘Chino’ Rivera confió en el golero Karlo Sánchez de Unión Huaral. Para 2011, Pedro Requena fue convocado al clasificatorio al Mundial de la categoría, que se jugó en Arequipa, un mes después de descender con Total Chalaco. Incluso era titular, pero una lesión lo dejó fuera en la recta final. Misma historia sucedió con Christian La Torre (Sport Boys) dos años antes. Sumó tres partidos.

Juan Pablo ‘Pechito’ Farfán fue considerado en el Sudamericano Sub 20 de 2005, gracias a su buena actuación en la Copa Perú con Deportivo Municipal. Solo pisó el campo 34 minutos, suficientes para enfrentar a Lionel Messi. Diego Monsalve se fue a la baja con Juan Aurich en 2002, aún así fue llamado por ‘Chalaca’ al torneo del año siguiente. Apenas tuvo una presencia.

Carlos Zambrano jugó en los Sudamericano Sub 20 de 2007 y 2009 antes de debutar en el primer equipo del Schalke 04. (Foto: Sebastián Castañeda / Archivo El Comercio)

- NIVEL INTERNACIONAL -

En 2003, Paulo Autuori convocó a Paolo Guerrero, futbolista de la filial del Bayern de Múnich, para un amistoso de emergencia ante Guatemala, previo a las Eliminatorias. El delantero había recibido el permiso de su equipo, pero al no estar a tiempo para el regreso (su club pedía que lo haga el viernes de esa semana), no pudo volar hacia Lima. En enero del año siguiente, el delantero jugó en la Sub 23 cuando estaba en el ascenso alemán.

Cuatro años atrás, Francisco Maturana había viajado a Europa para conversar con Rainer Torres, quien en ese 1999 jugaba en el ascenso alemán. “Pienso reunirme con todos los jugadores para no tener prejuicios respecto a sus pensamientos”, contó el colombiano antes de subir al avión. El ‘Motorcito’ recién debutó con la bicolor mayor en 2005, ya en Sporting Cristal. También se encontró con Jorge Huamán, en el ascenso de Grecia.

Justo desde la ‘Era Autuori’ fue más habitual ver estos futbolistas en el ascenso internacional. En el segundo semestre de 2004, Santiago Acasiete y Miguel Rebosio fueron convocados cuando jugaban juntos en el UD Almería de la Segunda en España. Por otro lado, José del Solar tuvo a Miguel Mostto (Barnsley de Inglaterra).

‘Chemo’ hizo debutar en nuestro combinado patrio a Carlos Zambrano en 2008, año en que el defensor formaba parte de la filial del Schalke 04 alemán. El ‘León’ jugaba en el ascenso de ese país con el St. Pauli a inicios del proceso de Sergio Markarián. El ‘Mago’ también tuvo en consideración a Álvaro Ampuero, en el Calcio Padova de Italia. Josepmir Ballón formaba parte del descendido plantel de River Plate cuando fue convocado a la Copa América de 2011.

