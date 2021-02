Conforme a los criterios de Saber más

La gran campaña de Estudiantes de Medicina fue clave para que Franco Navarro asuma el mando de Alianza Lima a inicios de verano de 2002. Hasta ese momento, Jefferson Farfán, de 17 años, sumaba tan solo un partido en Primera División. Había jugado tan solo en los últimos 20 minutos del triunfo blanquiazul ante Deportivo Wanka en Matute, el 28 de julio del año anterior. La carrera de la ‘Foquita’ cambiaría con su llegada.

Franco Navarro hoy está en Deportivo Municipal, equipo que ha mostrado un verdadero interés en contar con Farfán, quien es futbolista libre. “Personalmente he hecho gestiones para hablar con él. Hablé con gente cercana, le mandé un mensaje hablándole del club y sería lindo que llegue. Tiene todas las condiciones”, contó el entrenador en RPP. En el cuadro edil esperan una respuesta del atacante, quien también fue dirigido por el ‘Pepón’ en la selección peruana.

Debemos retroceder 19 años para encontrar el primer contacto entre Jefferson Farfán y Franco Navarro como jugador y entrenador, respectivamente. El 7 de enero de 2002, dirigió su primer entrenamiento en Alianza Lima, con nueve juveniles presentes, entre ellos, además de la ‘Foquita’, también estaban Paolo Guerrero, Mauricio Montes y el ‘Zorrito’ Aguirre.

- TAN CERCA Y TAN LEJOS -

“Voy a pelear un lugar en el equipo y trataré de destacar. Este será mi año”, le dijo Jefferson Farfán a DT, como se lee en la página 6 del 28 de enero del 2002. Sin embargo, dos días después, la Sub 20 aliancista derrotó 2-0 al Ontario de Canadá con doblete de Paolo Guerrero. Según describió El Comercio, “mientras Paolo acertaba en la definición, su compañero de ataque, Farfán, no daba pie en bola y desperdiciaba todas las oportunidades que tenía, ganándose así las pifias del público que asistió ayer al Nacional”. Las cosas no empezaron bien.

Escena de Jefferson Farfán en su primer partido oficial al mando de Franco Navarro. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

Eso sí, a finales de febrero, Farfán fue la figura de Alianza Lima en la final del campeonato Sub 20, que ganó Sporting Cristal por penales. Desde ahí, dio inicio a un repunte que se trasladó al primer equipo. Ya en abril, trascendió que el atacante y tres juveniles más pasaron quince días para ser observados por el Ajax. A finales de aquel mes, daría un salto a su consolidación en el primer equipo victoriano.

A su regreso de Europa, Farfán confesó que las prácticas fueron en Alemania. “Me sentí cómodo y creo que me salieron bien las cosas durante esas pruebas”, comentó. Para este entonces, Franco Navarro prácticamente lo había dirigido solo a inicios de la pretemporada. Ya con el atacante en Lima comenzó a tomarlo en cuenta y fue clave en la recta final del Apertura, en que que Alianza Lima quedó segundo.

Jefferson Farfán jugaría su segundo partido en la máxima categoría, el primero con Franco Navarro en el banco, en la décima fecha del Apertura. El sobrino de la ‘Foca’, quien era su compañero de equipo, ingresó por Roberto Holsen a los 79 minutos de un trabajado triunfo por 3-2 ante Sport Boys en el Nacional. Para ese momento, Alianza Lima era favorito para ganar el primer torneo corto del año, cosa que no sucedió.

- EL ADIÓS -

Una de las principales críticas hacia Jefferson Farfán era su falta de gol. Ya con el inevitable premio de futbolista revelación y titular en el conjunto de La Victoria, a la ‘Foquita’ no se le abría el arco. Como paradoja, Franco Navarro había sido un temible delantero en su época como futbolista. Este también era tema de conversación del juvenil. “Espero romper la mala racha y anotar mi primer gol en Primera División”, comentó en agosto.

Escena de Jefferson Farfán en el primer clásico en la historia jugado en el Monumental. Fue en la primera final del Apertura 2002. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

“Les está costando agarrar el ritmo de goleadores”, justificó el ‘Pepón’, a quien también se le cuestionaba la baja cuota de gol de Wilmer Aguirre (anotó tres en todo el 2002). Para su mala suerte, Universitario de Deportes le había ganado la definición del título del Torneo Apertura. El presunto efecto cabalístico de su elegante camisa blanca ya no se veía y los directivos aliancistas lo tenían en la mira.

En esas finales, el exLokomotiv vio la tarjeta roja. “El árbitro se equivocó en situaciones importantes del partido, sobre todo en la expulsión de Jefferson Farfán, en la que se apresuró. Estoy seguro de que si hubiera sido otro jugador y no un chiquillo de 17 años, no lo expulsaba”, lo defendió. Alianza Lima era líder del acumulado, pero el Clausura ya estaba encaminado para Sporting Cristal.

Finalmente, Franco Navarro no dirigió a Jefferson Farfán cuando anotó su primer gol en Primera. El 22 de setiembre, un agónico gol del ‘Checho’ Ibarra cerró en empate 2-2 entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute. Esta fue la gota que derramó el vaso en la dirigencia y lo dejaron fuera del cargo. Su reemplazo fue, de coincidencia, José ‘El Chepe’ Torres, entrenador de los ‘churres’. Farfán anotaría tres veces en lo que quedó de la temporada.

- LA SELECCIÓN -

Franco Navarro tuvo un efímero paso por la bicolor en 2006. Dirigió los siete amistosos de ese año, dos con Jefferson Farfán, ya con 21 años y en el PSV holandés, en el campo. Estas pocas actuaciones fueron un reflejo de lo convulsionado que fue su paso por la selección peruana, pese a no cumplir ni doce meses con el buzo. Apenas ganó el último de sus partidos, sin la ‘Foquita’ en el campo.

Luego de cuatro años, volvió a dirigir a Farfán el 6 de setiembre de 2006, en un amistoso contra Ecuador en Estados Unidos. Aún con la camiseta 17 en la espalda, fue titular junto a Paolo Guerrero, quien anotó el gol, y Claudio Pizarro en el ataque. El partido quedó igualado a un tanto por bando. Según cuenta la edición de El Comercio, el delantero abusó de las diagonales.

El segundo y último encuentro se jugó en Kingston, Jamaica, el 15 de noviembre. Otro 1-1 para acumular una racha de seis enfrentamientos seguidos sin ganar con Franco Navarro. Pese a estar programada una visita a Panamá cuatro días después, Farfán solo había recibido permiso para el primer amistoso. Nunca más fue dirigido otra vez por Franco Navarro: ¿Sucederá en Deportivo Municipal este 2021?

Franco Navarro y Jefferson Farfán en la selección peruana de 2006. (Foto: Dante Piaggio / Archivo El Comercio)

