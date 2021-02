Conforme a los criterios de Saber más

En el reality “se busca un ‘9’” que vive y sufre Universitario de Deportes en este inicio de año, al futbolista argentino Bruno Vides le tocó abrir la carta del día: descartado, decía. No por la ‘U’, sino por el entorno del delantero, que se va a quedar en los buscadores de Google como otra de las opciones 2021 que manejaron en Campomar, pero que no se pudo concretar. El ‘Sicario’ Ortega, el polaco Fydriszewski, el charrúa Pastorini, los nombres no dejan de aparecer y desaparecer.

En Ate confían que el centrodelantero que ficharán vendrá del extranjero y le otorgará jerarquía a la ofensiva merengue. Sin embargo, hasta la fecha solo agregan más incertidumbre que certezas a sus hinchas. Las alertas se encienden cada vez más en el subcampeón, que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, y es el equipo que más peso le quitó a su bloque de ataque.

Se fue Donald Millán, no renovaron con Alejandro Hohberg y no pudieron retener a Jonathan Dos Santos. Solo se quedaron Alberto Quintero, contrato por dos años, y Luis Urruti, extensión de préstamo por una temporada más. ¿Dónde está mirando la ‘U’? ¿Alcanza con los fichajes de Alex Valera y Hernán Novick?

El sorteo de las primeras fases de la Copa Libertadores se realizará este viernes 5 de febrero, y los clubes César Vallejo y Ayacucho FC conocerán a sus rivales en el torneo continental. Si logran avanzar, estarán junto a Universitario y Sporting Cristal en el sorteo de la fase de grupos que recién se realizará el próximo 14 de abril.

Los cuatro representantes nacionales en el principal torneo continental han movido el mercado de pases. Aquí, analizamos cómo han cumplido su tarea en busca de asegurar el gol en sus planteles.

Campeón seguro

Sporting Cristal ha pensado en todos los frentes en los que intentará competir este 2021. Por primera vez en una década en la que siempre salió campeón en los años pares (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020), el trabajo en conjunto de la dirigencia y el comando técnico ha permitido conseguir refuerzos de renombre.

Repatriaron a Alejandro Duarte, ficharon al uruguayo Alejandro González, sorprendieron con la contratación de Percy Prado desde Francia, lograron el regreso de Jesús Pretell, pero sobre todo dieron dos golpes certeros en su bloque ofensivo. Convirtieron a Alejandro Hohberg en el primer peruano que pasa de forma directa entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Además, pensando en darle competencia a Emanuel Herrera, el técnico Roberto Mosquera escogió a Irven Ávila como otro de los atacantes.

El ataque de Sporting Cristal que terminó la campaña 2020 estaba conformado por Washington Corozo (22 años, 28 partidos, 8 goles, 14 asistencias), Christofer Gonzales (28 años, 19 partidos, 5 goles, 3 asistencias), Christopher Olivares (21 años, 27 partidos, 8 goles, 3 asistencias) y Emanuel Herrera (33 años, 32 partidos, 20 goles, 9 asistencias).

Trabajo táctico del bloque ofensivo de Sporting Cristal en La Florida. Los rimenses tiene un plantel de gran nivel. (Foto: Sporting Cristal)

Quién presume de tener una delantera con esos números, lo primero que debe hacer la campaña siguiente es reforzar la zona para que las estadísticas mejoren. Y así hizo Cristal. Solo con el fichaje de Alejandro Hohberg consiguieron al hombre más importante de Universitario de Deportes en el 2020: 13 goles y 7 asistencias.

El arribo de Irven Ávila tampoco pasa desapercibido. En Melgar anotó 5 tantos en el 2020. Sin embargo, en el 2017 durante su última campaña en La Florida concretó su mejor temporada con 22 goles anotados.

El equipo de las oportunidades

Desde César Vallejo le contaron a El Comercio el operativo que tuvieron que armar para tener a Beto da Silva en sus filas. Contactaron con sigilo al delantero, le acercaron la oferta del presidente Richard Acuña e hilaron fino para que Alianza Lima acepte la transacción de una temporada a préstamo.

Solo falta ajustar el porcentaje de sueldo que cada club se hará cargo para confirmar que Trujillo es la nueva esperanza para el atacante nacional que no anota un gol oficial desde marzo del 2019 (Lobos BUAP 2-1 Pumas UNAM).

El cuadro poeta conocerá a su rival de la primera fase de la Copa Libertadores 2021 este viernes. Luego, iniciará una carrera maratónica entre el 16 y 25 de febrero, las fechas establecidas para jugar la instancia inicial del torneo, a la cual los trujillanos están clasificados por ir con el cupo de “Perú 4”.

El último en sumarse a la lista ha sido Beto da Silva, quien fue confirmado este lunes como el nuevo refuerzo de la Universidad César Vallejo

Es probable, la llegada de Beto da Silva sea el último fichaje de Vallejo en la línea ofensiva. El peruano llega a competir directamente con el colombiano Yorleys Mena, quien el año pasado anotó 19 goles en 27 partidos de la Liga 1.

Vallejo, antes de Da Silva, no dio batacazos en el mercado de fichajes peruanos, el cual cerrará a fines de febrero. Por decisión de Chemo del Solar, eso sí, se permitió la renovación a la base del plantel el año pasado y la contratación de Donald Millán, quien ya había jugado en Trujillo entre 2014 y 2016.

El colombiano Millán llega para cumplir la función de creativo en el cuadro poeta. Función que, es muy seguro, rotará con Víctor Cedrón, extremo derecho del equipo el año pasado. Como extremo izquierdo, Chemo usó con frecuencia al ecuatoriano Jairo Vélez (23 partidos, 5 goles).

Un debutante con altura

Por primera vez en su historia, Ayacucho FC dirá presente en una edición de la Copa Libertadores. Y aunque iniciará su participación desde la segunda fase, se ha preparado para intentar alcanzar la fase de grupos.

Sin Gerardo Ameli, quien no continuó en el cargo del equipo por motivos personales, y sin Mauricio Montes, uno de las principales piezas de ataque (8 goles en el 2020), los ‘Zorros’ sacaron la billetera para reforzar al plantel en todas sus líneas.

Desde el arco (Maximiliano Cavallotti, Central Norte), la defensa (Aldair Salazar, Alianza Lima) y la volante (Emanuel Páucar, Atlético Grau) por citar algunos ejemplos. Sin embargo, su ataque fue renovado casi por completo. Solo consiguió extender el préstamo de Carlos Olascuaga por parte de Universitario de Deportes. Luego, contrató a Pablo Lavandeira (Audax Italiano), Ítalo Regalado (Deportivo Municipal) y Othoniel Arce (Melgar).

Lavandeira es garantía en el fútbol peruano por sus pasados en UTC, Municipal, Sport Rosario y Universitario de Deportes. En el torneo local suma 30 goles. Por su lado, la proyección con Ítalo Regalado, de 25 años, es repotenciar sus habilidades. Desde que debutó en el 2013, el extremo izquierdo ha jugado 150 partidos como profesional y solo ha marcado 15 goles, 9 de ellos en Liga 2.

Lo más certero, quizás, en Ayacucho FC fue contratar a un centrodelantero como Othoniel Arce. El mexicano de 31 años destacó en FCB Melgar el año pasado con 13 goles en 26 partidos. Su altura -1.89 metros- le da un diferencial en el juego aéreo.

Crema en espera

Universitario de Deportes busca a un Jonathan Dos Santos, pero lo más probable es que consiga un Germán Denis.

Hernán Barcos, argentino de 36 años, respondió a la prensa nacional sobre un supuesto interés de la ‘U’. “Ellos han conversado con mi representante y estoy esperando una propuesta por parte de Universitario, pero hoy por hoy no hay nada. Estoy esperando oportunidades, ahora estoy en Brasil”, declaró el delantero en una entrevista con el programa con “Las Voces del Fútbol”.

Con la opción de Barcos hay un serio problema. En el 2020 se fue a jugar al fútbol de Bangladesh y apenas pudo jugar un partido con el Bashundhara Kings en el que anotó cuatro goles. “Me falta ritmo de partidos que eso ganaré jugando, pero no he sufrido de lesiones. Hoy en vez de correr 12 kilómetros, corro 10 pero bien. Hay cosas que ganas con la edad. Me gusta ayudar a todos, casi siempre he sido capitán”, aseguró sobre su estado físico.

Alex Valera contó sus impresiones en la pretemporada de Universitario | Foto: @Universitario

Con 182 goles registrados desde el 2008, Barcos es una alternativa que Comizzo y su comando técnico tendrán que analizar. En el 2019, jugando por el Atlético Nacional de Colombia anotó 15 goles. Es la mejor referencia para intuir que se mantiene en vigencia a pesar de los años. Lo único por resolver es su posición en la ofensiva. Si bien tiene un alto registro de goles, no ha sido utilizado siempre como centrodelantero.

La ‘U’ sabe que ir a la Copa Libertadores será una guerra que tendrá que encontrarlo con los soldados listos. Por ahora, la juventud de Alex Valera no alcanza para afrontar tamaña tarea. El ‘9’ extranjero -sea Barcos o no- debe llegar con una mochila pesada que sume categoría y, sobre todo, jerarquía.

