De un lado está la llave más difícil y poderosa. El Real Madrid enfrentará al Chelsea -rival al que le ha visto las caras en una ronda eliminatoria en las últimas dos ediciones- con la diferencia que el primer partido se jugará en el Santiago Bernabéu. El ganador chocará con el Manchester City o Bayern Munich. Los de Pep Guardiola se verán las caras con los alemanes con el condimento de que el técnico enfrentará -una vez más- a un exequipo que ahora tiene a Joao Cancelo, lateral que dejaron ir a préstamo.

La otra llave marca un resurgir del fútbol italiano, tan venido a menos en el nivel seleccionado con la ausencia en los últimos dos mundiales. Desde 2006 que el calcio no tenía tres representantes entre los ocho mejores. Milan enfrentará al sorprendente Napoli que domina la Serie A con puño de hierro, mientras que el Inter se verá las caras con el otro inesperado protagonista de la Champions, el Benfica portugués.

Los emparejamientos se jugarán entre el 11 y 12 de abril (ida) y el 18 y 19 del mismo mes (vuelta). Asimismo, las semifinales se disputarán el 9-10 y 16-17 de mayo, mientras que la final el 10 de junio. Todo ya está programado.

Aún queda camino por recorrer, pero será poco. Quedan ocho equipos nada más en busca de la gloria europea. Por eso en Deporte Total realizamos una encuesta con periodistas internacionales, quiénes respondieron a las siguientes preguntas:

¿Quién es el favorito a ganar la Champions sabiendo que los más fuertes están en la misma llave? ¿Por qué? ¿Tener una llave sin equipos ‘fuertes’ le quita emoción a la final? ¿Erling Haaland será capaz de aparecer ante el Bayern como lo hizo frente al Leipzig? ¿Real Madrid tiene con qué soñar, teniendo en cuenta que enfrentará a un Chelsea renovado y de pasar al City o Bayern?

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹



*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023

"El máximo favorito es el Manchester City, ligeramente por delante del Madrid" Fernando Sánchez, Diario AS - España

1. En mi opinión, el máximo favorito es el Manchester City, ligeramente por delante del Madrid. A pesar de no estar gozando de su mejor temporada, el factor que tanto le falló en el pasado, el 9, es ahora su mayor arma. Haaland es el mejor delantero centro del mundo y en partidos tan parejos pienso que será el factor diferencial. El problema ‘citizen’ es el factor mental, tanto Bayern como Madrid son mucho mejores competidores. Ahí estarán las claves.

2. No lo creo. Al menos, no perderá emoción. Aunque haya diferencia entre los tres favoritos y el resto, no creo que Real Madrid, Manchester City o Bayern Múnich sean tan fiables como para pensar que pueden triturar a, por ejemplo, un Napoli extra motivado.

3. Por ahí pasa el título del City. Si aparece, serán campeones. Haaland es el ejecutor de un fútbol al que le faltaba colmillo en los momentos importantes. Haaland es voraz y se ha ido al Manchester City para ganar la Champions. Pienso que será el porqué de la clasificación del City para la final.

4. Para mí, el Madrid es el segundo favorito tras el City, pero a una distancia mínima. Debería ganar al Chelsea porque ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Este Chelsea, además, no es el del año pasado. Y en la final nadie maneja el factor mental como el Real Madrid.

"Me parece que los equipos italianos pueden resurgir y demostrar su verdadera capacidad" Pablo Romero, El Tiempo - Colombia

1. El favorito a ganar la Champions es el Real Madrid. Si bien le toca afrontar el cuadro más temible, tiene la suficiente categoría y experiencia en instancias finales para volver a coronar la Champions.

2. Me parece que los equipos italianos pueden resurgir y demostrar su verdadera capacidad. Me entusiasma lo que vienen haciendo así que pienso que pueden ser llaves llamativas.

3. De Haaland siempre podremos sorprendernos. Es una máquina que no se achica ante los grandes. Es la principal amenaza para el Bayern.

4. Sí. En realidad para el Madrid no es un sueño sino una certeza. Sabe jugar la Champions, goza de esa mística e irá por otra conquista. El cuadro que le tocó arde, pero el Madrid puede salir victorioso.

"Dudo mucho que (ante el Bayern Múnich) Erling Haaland repita lo que hizo contra el Leipzig" Sergio Musella, Fútbol de Primera Radio - Estados Unidos

1) Hablar de un favorito en esta edición es difícil. Hay un Real Madrid que se nota inspirado en esta competición. Sin embargo, hay dos equipos que podrían complicar su favoritismo y son Manchester City o Bayern Munich, dependiendo de cuál avance. Viendo lo que han hecho hasta el momento, creo que Real Madrid tiene más posibilidades de ganar una champions consecutiva, que un equipo para arrebatarle el título.

2) Esto sirve para un gran debate. Muchas veces nos pasa que vemos unas llaves poco vistosas y se convierten en unos partidazos. Puede ser el caso del Benfica - Inter. Un equipo que goza de buen fútbol, una gran propuesta ofensiva, contra un equipo que sabe cerrarse y aprovechar los pocos espacios que les permiten sus rivales. Creo que en estos casos, dependerá de la propuesta que haga cada equipo.

3) Dudo mucho que Erling Haaland repita lo que hizo contra el Leipzig. Es más, el Bayern Munich tiene un funcionamiento totalmente diferente. Incluso, creo que en esa llave aparecerán otros nombres. Julián Álvarez, puede ser uno. Seguramente Nagelsmann tendrá un plan para anular a Haaland.

4) El Madrid, para mí, corrió con mucha suerte en este sorteo. Independientemente que el Chelsea esté con una gran mejoría y ya se nota que hay mejor funcionamiento, tendrá un escenario parecido al del Liverpool. Enfrentará a un equipo irregular, que, si le anota primero, seguramente se derrumbará. Y de pasar el City o el Bayern, deberá apelar a muchas cosas. La clave no será a quien van a enfrentar, si no cómo harán para mantenerse frescos y prolongar el buen momento. Si Modric, Kroos, o Valverde se lesionan, habrá un problema. Si Benzema no está, también. Creo que depende más de cómo esté el Real Madrid a quienes puedan enfrentar en las semifinales. Me encantaría ver un Real Madrid - Bayern Munich. Siempre es un partidazo digno de ver.

"Cuando el Real Madrid saca esa chapa en Champions se lleva todos por delante" Maxi Espejo, Diario Olé - Argentina

1) Sí, los cuadros quedaron a priori un tanto desbalanceados. De un lado están los equipos más fuertes y del otro, los equipos que están un escalón por debajo, sacando a Napoli creo. Respecto al máximo favorito, creo que es el Real Madrid por la estirpe copera que tiene. Si bien del mismo lado están dos poderosos como Bayern Múnich o Manchester City, creo que Real cuando saca esa chapa en Champions se lleva todos por delante. Y es el que menos carga o presión tiene.

2) La final de la Champions es un evento multitudinario que lo sigue todo el mundo. Es imperdible, un espectáculo único. Tal vez para los futboleros hubiese estado mejor que las llaves hubiesen estado más balanceadas con los equipos a priori más fuertes separados. Pero bueno siempre la final de la Champions es un partido único. No obstante del otro lado tienes a dos equipos con tradición como Milan e Inter, quizá no son los equipos de hace unos años, pero no dejan de ser equipos con mucha historia.

3) Erling Haaland es la gran carta fuerte que tiene el City hoy por hoy. Es un animal goleador. Se espera que ante el Bayern pueda lucir todo su repertorio y ayudar a su equipo a seguir en la Champions League, que es el gran deseo del club y gran anhelo. Además es la cuenta pendiente por lo que invirtió el club a lo largo de los años.

4) Real Madrid sí tiene con qué soñar por su estirpe copera y su chapa. En la Champions hace valer toda su jerarquía, su historia, su presente inmediato, más allá de que el Chelsea no luce en su juego pero tiene un presupuesto de figuras importantes que lo van a hacer un equipo súper competitivo. Pero el Madrid tiene con qué soñar.

"Haaland será capaz de aparecer contra el Bayern. Para mí el Manchester City es ligero favorito" Adrià Regàs Quirós, El 10 del Barça - España

1) El favorito a ganar la Champions es el Real Madrid por lo que ha demostrado estos últimos años, porque estando en un mejor o peor momento de forma es capaz de sobreponerse y competir contra cualquiera y sacar los partidos adelante. Eso es lo que tiene el Real Madrid, sabe sufrir y eso es importante en las rondas de eliminatoria. Por eso creo que es el favorito aunque el camino que tiene por delante no es fácil.

2) No creo que una final sin equipos a priori fuertes le quite emoción. A veces cuando dos rivales de jerarquía se encuentran en una definición, las expectativas son muy altas y al final no se cumplen, entonces Inter, Milan, Napoli o Benfica no tienen la presión añadida por ganar la Champions y creo que uno de esos cuatro equipos jugará sin miedo ni complejos, lo que puede hacer una final mucho más abierta y entretenida.

3) Creo que Haaland será capaz de aparecer contra el Bayern. Para mí el Manchester City es ligero favorito por un principal motivo: el ‘9′ del Bayern es el camerunés Choupo-Moting, mientras que ellos tienen a Erling. Esa diferencia marcará la eliminatoria. Siento que el City se impondrá y pasará. Haaland, además, ha marcado al Bayern con el Dortmund.

4) Creo que el Real Madrid puede soñar perfectamente con el título. Ya lo demostró el año pasado enfrentándose al PSG, Chelsea, City y Liverpool. Pocos pensaban que iba a ganar a los cuatro y lo acabó haciendo. Ahora enfrentará a un Chelsea que no pasa por su mejor momento pese a la inversión realizada.