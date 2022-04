Conforme a los criterios de Saber más

“No puedes hacer algo que no sientes”. Esa fue la conclusión que sacó Pep Guardiola cuando en el 2009 conversó con Diego Simeone, quien empezaba su carrera de técnico. El ‘Cholo’ visitó un entrenamiento del Barza, pero no quedó satisfecho. “A mí esto no me gusta, no lo siento”, le dijo el argentino al español. La historia se repite ahora en la Champions League, en el duelo entre Manchester City vs. Atlético de Madrid.

Pasó hace 14 años y hasta hoy se mantiene esa diferencia de estilos. Se vio esta tarde en el Etihad Stadium, donde el City controló el partido, se adueñó del balón, pero recién pudo conectar su primer remate el arco en el minuto 54 de juego. A uno le llaman el Guardiolismo y su tiki taka, al otro el ‘Cholismo’ puro y duro, donde “el esfuerzo no se negocia”

El Tiki taka se sostiene en jugadores como Kevin de Bruyne, que reparte y reparte pases por todo lados -42 hizo en todo el partido-, y Foden, que ingresa y le cambia la cara al partido.

El Cholismo que tiene como abanderados a jugadores como Felipe, que ingresa al equipo para armar su defensa de cinco -tres centrales- y se luce con 10 despejes, de los 23 que realizó el cuadro español.





Y en este choque de estilos, gana el que acierta en el momento exacto. El que aprovecha el error. Lo que ho pudo Llorente lo logró Foden, al juntar hasta a cinco colchoneros y habilitar, con un pase entre las pierdas de un defensor, a De Bruyne para que marque el gol de inclinó el partido.

Fue victoria del City, pero el Atlético dejó marcado su estilo. Atrás y aprovechar las que tengan. No pudo ante los Citizens pero le salió bien en octavos de final ante el Manchester United.

Se atrevió también ante los ‘Ciudadanos’, pero no le salió bien. Tuvo una chance y Llorente dudó entre rematar o centrar y le salió a las manos del portero. En el plan del ‘Cholismo’, esas tienen que terminar en gol: luego ‘no lo empata nadie’.

En esta Champions, el Atlético es el segundo equipo que más balones recupera. En total ha logrado 375 recuperaciones, solo superadas por los 381 del Liverpool, ambos en 9 partidos. Sus números avalan que esté entre los ocho mejores del torneo.

En este choque de estilos, ha sido el City el que ha sacado ventaja, mínima, pero ventaja al fin que en la Champions es determinante. Ahora irán al Wanda a definir todo. El Atlético tendrá que asumir mayores responsabilidades, pero seguramente no escapará de su estilo: el contragolpe para superar las líneas adelantadas de los ingleses.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima hace su estreno en la Copa Libertadores 2022 frente a un grande de Argentina, River Plate.

TE PUEDE INTERESAR