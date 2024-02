Chelsea vs Liverpool, final de Carabao Cup: la EFL Cup 2024 se resuelve en Wembley entre Reds y Blues. El partido se juega el domingo 25 de febrero desde las 10:00 de la mañana de Perú, Ecuador y Colombia, que son las 11:00 en Bolivia y Venezuela, las 12:00 en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, y las 5:00 p.m. de España. ¿Dónde verlo? El Liverpool - Chelsea se puede ver por televisión a través del canal ESPN en operadores de cable como DirecTV, mientras que hay opciones para seguir el compromiso vía streaming desde cualquier dispositivo como DirecTV GO y Star Plus. Si estas en España, DAZN televisa y Movistar+ transmite por internet.

VIDEO RECOMENDADO River y Boca se ven las caras este domingo en el estadio Monumental, por la séptima jornada de la Primera Fase de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024.