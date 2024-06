Chilevisión EN VIVO, mira el partido entre Chile vs. Paraguay en directo medirán fuerzas hoy, martes 11 de junio del 2024 por partido amistoso en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En Chile, la transmisión del juego será por Chilevisión y ESPN, mientras que en Paraguay mediante la señal de GEN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 20:00 (hora chilena). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, CHILE VS. PARAGUAY

Chile: Claudio Bravo, Matías Catalán, Paulo Díaz, Thomas Galdames, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Diego Valdés, Marcelino Nuñez, Ben Brereton, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Paraguay: Carlos Coronel; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Matías Rojas; Julio Enciso, Ramón Sosa y Alex Arce.