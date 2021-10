Colombia vs. Brasil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 de Eliminatorias Qatar 2022, este domingo 10 de octubre desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar Plus y Caracol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la baja de Juan Guillermo Cuadrado por suspensión, Colombia tendrá un duro desafío cuando se mida con Brasil, que contará con el regreso de su principal estrella, Neymar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Colombia vs. Brasil: horarios del partido y canales

México - 4:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 4:00 p.m. - Movistar Plus

Ecuador - 4:00 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 4:00 p.m. - Caracol

Bolivia - 5:00 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 5:00 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 5:00 p.m. - Tigo Sports

Chile - 6:00 p.m. - TNT Sports

Argentina - 6:00 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 6:00 p.m. - VTV

Brasil - 6:00 p.m. - SporTV 3, Canais Globo, NOW NET y Claro

España - 11:00 p.m. - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

La selección colombiana, dirigida por Reinaldo Rueda, necesita de un buen resultado para ratificar el trabajo realizado el jueves en Montevideo, de donde se llevó un punto al igualar 0-0 con Uruguay. Sin embargo, el domingo tendrá a un rival que ha jugado nueve partidos y los ha ganado todos.

Colombia ocupa el quinto lugar de las Eliminatorias con 14 puntos y un triunfo puede ayudar a que el equipo se consolide entre los cinco mejores, de los cuales cuatro obtienen un cupo directo y el otro buscará un lugar en la repesca.

La última vez que Colombia y Brasil se enfrentaron en Barranquilla fue el 5 de septiembre de 2017 por la jornada 16 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 e igualaron 1-1 con tantos de Willian y Falcao García.

Ante la ausencia de Cuadrado, Rueda tendrá la posibilidad de apostar por el creativo Juan Fernando Quintero, del Shenzhen chino y que se ha ganado la confianza del estratega.

Tras haberse perdido el duelo ante Venezuela por suspensión, Neymar volverá a jugar contra la selección colombiana y conseguirá así superar a Pelé y a Djalma Santos como los quintos futbolistas con más partidos disputados con la ‘Canarinha’ al acumular 114.

Se espera que el regreso del astro del PSG sea un aliciente para el equipo de Tite, que estuvo a punto de ceder sus primeros puntos en el campeonato en Caracas y que viene siendo blanco de críticas porque su nivel, pese a los triunfos, no es el esperado por los aficionados.

Igualmente el estratega brasileño podrá contar ya con Douglas Luiz, volante del Aston Villa que reemplazó en la convocatoria al lesionado Casemiro y que se sumó esta madrugada al grupo en Barranquilla.

De conseguir un triunfo en Barranquilla, la ‘Canarinha’ se acercará a su objetivo principal de esta triple jornada: conseguir anticipadamente la clasificación al Mundial de Catar 2022.

Colombia vs. Brasil: probables alineaciones

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Brasil: Alisson, Emerson, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana, Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá, Raphinha, Neymar y Gabriel Barbosa. DT: Tite.

Con información de EFE.

