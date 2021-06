Argentina empató 1-1 con Chile la fecha pasada de las Eliminatorias Qatar 2022. A pesar que la Albiceleste se puso adelante en el marcador el equipo de Lionel Scaloni no pudo mantener la ventaja y terminó cediendo los puntos ante ‘La Roja’ de Martín Lasarte. Uno de los más criticados en función a este encuentro fue Ángel Di María.

El delantero del PSG fue uno de los puntos más bajos de Argentina y el periodista Juan Carlos Pasman tuvo una dura crítica hacia el ‘Fideo’. Durante el programa el ‘Show del Fútbol’ de América TV el comunicador lanzó un insólito pedido a Scaloni.

“Me quiero poner de rodillas, como hincha de la selección, le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María, por favor. Qué hemos hecho los hinchas de la selección argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular”, dijo Pasman.

Show Player

Más dardos

Pasman continuó con los ácidos comentarios hacia Di María, a quien le recordó su ausencia en las primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 por decisión de Scaloni. En el arranque de la competencia, el técnico de Argentina decidió no convocar al ‘Fideo’, a pesar que atravesaba un buen momento en el PSG. Su ausencia generó las explosivas declaraciones del delantero contra el entrenador y Pasman no dudó en recordar dicho evento.

“Por favor Leo, no lo pongas más. Lo sacas te pone cara de c... Después no lo querías y no lo convocabas, lo llamaste de nuevo por las declaraciones que hizo o porque lo quería Messi”, continuó.

Finalmente, el comunicador volvió a pedirle a Lionel Scaloni no contar más con el ‘Fideo’. “Con respeto, es un fenómeno, un crack, es millonario, es mejor que otros, pero por favor, Scaloni, de titular no más, no más Di María”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...