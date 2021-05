Conforme a los criterios de Saber más

Del orgullo de afrontar con gallardía un superclásico ante Boca Juniors con 15 bajas por COVID-19, varios jugadores de reserva y un arquero debutante, y aún así llevar la llave hasta los penales; River Plate pasó a la preocupación. Eliminados de la Copa de la Liga argentina, el cuadro ‘millonario’ tiene por delante dos choques que decidirán su futuro en la Copa Libertadores: este miércoles ante Independiente Santa Fe y el próximo martes frente a Fluminense. El problema es que el técnico no cuenta con ningún arquero disponible para ninguno de los dos partidos que se jugará en Argentina. Es más, solo tiene 11 futbolistas disponibles, ya que este lunes se conoció que otros cinco dieron positivo tras los testeos de la Conmebol: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo y Flabian Londoño.

Se podría decir que el drama de River empezó en sus propias determinaciones. En su falta de previsión ante una situación que ya no es inimaginable. La Conmebol dio la posibilidad a los clubes de inscribir a 50 futbolistas para la Copa, pero el técnico Marcelo Gallardo se negó y solo anotó a 32. Otros equipos como Universitario anotaron 37 jugadores, mientras que Sporting Cristal pudo tener el problema del conjunto argentino al inscribir solo 26.





“Si voy a competir con 15 juveniles porque tengo un brote de contagios, digo no. No es necesario exponer a nadie y menos juveniles que no están preparados. Prefiero asumir la responsabilidad y decir que todo tiene un límite ”, dijo en septiembre pasado el DT más ganador en la historia del club. Su palabra, en todo momento, es sagrada.

Lo cierto es que el COVID-19 afectó a los cuatro porteros que tiene River Plate en su lista para la Libertadores: Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli y Enrique Bologna. El juvenil Alan Díaz, que pese a no tener contrato profesional y ser suplente en la reserva, tuvo un extraordinario debut ante Boca. Sin embargo, no podrá atajar en los duelos decisivos que hay por afrontar en la Copa. El cuadro argentino marcha segundo en el grupo D con seis puntos, a dos del líder Fluminense. Junior (3 pts.) y Santa Fe (2 pts.) completan la zona .

Según el periodista argentino Silvio Favale del diario Olé, River “apelará al espíritu deportivo y al fair play”. Esto buscando que prevalezca el criterio de competencia y el sentido común ante esta complicada situación . En Núñez hay fe y se aferran a un antecedente ocurrido al otro lado del mundo. En septiembre del 2020, la FIFA respaldó una excepción a favor del Al Hilal -club en el que milita el peruano André Carrillo-, que fue autorizado a reemplazar a dos de sus arqueros por un brote de coronavirus similar al que padece el equipo de Gallardo. Aunque esa excepción quedó en los papeles, ya que el club saudí no pudo completar los 13 jugadores que exige el reglamento como mínimo y quedó fuera de la Champions League de Asia.

Sin embargo, el reglamento de la Libertadores es claro y contundente. No se puede cambiar a ningún jugador hasta que se acabe la fase de grupos. En el caso del arquero se hará una excepción solo si se trata de alguna lesión. Por ahora el contagio por COVID-19 no es considerado como tal. De hecho, una fuente del máximo ente del fútbol sudamericano le afirmó a El Comercio que su posición es de “ceñirse al reglamento” .

Reglamento de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

“Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL”, se lee en el punto 3.7.5.12. Sin embargo, líneas más abajo dice: “en casos excepcionales, y a su exclusivo criterio, la CONMEBOL podrá analizar solicitudes de sustituciones de arqueros por motivos de lesión ”. Por ahí pasaría la chance del cuadro millonario de poder conseguir el permiso para incluir a un quinto arquero.

¿Quién se pone los guantes?

En medio de la incertidumbre de saber si su pedido de incluir a Leo Díaz se hará posible, el técnico Marcelo Gallardo ya planea qué jugador de campo podría ser el que se ponga los guantes. Un hecho insólito que en otra situación parecería broma. Pero no, no lo es.

La coyuntura obliga y el DT necesita buscar soluciones rápidas. Si logró plantarse ante Boca Juniors con un equipo improvisado y con varios juveniles sin minutos en primera, esto también puede hacerlo. Al menos eso creen en los pasillos del River Camp.

Los 32 inscritos por River Plate para la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

Según medios argentinos, Nicolás de la Cruz, Robert Rojas, Enzo Pérez, Gonzalo Montiel y Milton Casco son los futbolistas que usualmente se calzan los guantes en los entrenamientos. De ellos, los dos primeros estarán fuera por COVID-19 . Enzo, por su parte, entrenó diferenciado luego de sufrir una molestia en el isquiotibial en el partido contra Boca (fue sustituido en el entretiempo).

De hecho, el diario Olé, afirmó que Pérez ha mostrado mejor desempeño cuando le tocó pararse bajo los tres palos. Es decir, mientras espera los resultados de los estudios para conocer la gravedad de la lesión, el volante piensa en sí puede llegar a ocupar un lugar en el mediocampo o en el arco.

‘Chemo’ y el día que le atajó dos disparos a Ronaldo

José Guillermo del Solar dejó huella en su paso por España entre 1992 y 1998. ‘Chemo’ jugó con Juan Antonio Pizzi y Fernando Redondo en aquel histórico Tenerife dirigido por Jorge Valdano entre 1992 y 1995. También estuvo en Celta de Vigo. En este último club, en el que ahora brilla Renato Tapia, tuvo un partido que ha quedado en la historia del fútbol español.

En 1997, en un Celta-Barza que terminó 3-1 a favor de los ‘culés’, ‘Chemo’ no tuvo otra opción que pararse debajo de los tres palos ante la expulsión del arquero Diezma y al haberse realizado ya los tres cambios. Fueron 17 minutos en los que Ronaldo tuvo dos oportunidades para anotar, pero el peruano se las ingenió para cuidar su valla.

“Yo sabía que tenía que ir porque tenía condiciones en el arco”, empezó el relato de su hazaña ahora técnico de César Vallejo en una entrevista con la revista Líbero de España. “ No era la primera vez. En el año 1987 con San Agustín había tapado 90 minutos ”, contó.

En la Copa, si el pedido no procede, en River Plate atajará un jugador de campo. Marcelo Gallardo quizá deba enseñarle a su nuevo arquero improvisado los 17 minutos consagratorios que tuvo ‘Chemo’ en el fútbol español.

Waldir, goleador y arquero

El de Chemo es el caso más sonado, pero se han dado múltiples casos, desde Waldir Sáenz marcando y atajando por Alianza Lima en un duelo ante Millonarios por la Copa Merconorte en 1999. Había anotado el gol del empate y en los minutos finales, el golero Del Mar se fue expulsado luego de cometer una falta muy cerca de su área, y Waldir Sáenz no dudo en pedir la camiseta de arquero y ponerse los guantes.

El goleador se cuadró en el arco de Alianza los últimos 14 minutos del partido. Wally solo fue exigido dos veces y respondió embolsando la pelota. Final del partido y clasificación de Alianza Lima gracias a su goleador histórico que terminó celebrando con los guantes puestos.

En la ida, Alianza había ganado 1-0 con gol del ‘Charapa’ Salazar. El 1-1 en Matute le dio el pase a los íntimos. Waldir se hizo presente en ambas áreas y fue figura en este torneo que era experimental, previo a la Copa Sudamericana que empezó en el 2002.

