Martín Liberman, siempre polémico, lanzó una grave acusación en torno a la interna de Boca Juniors. El periodista de Fox Sports, en su programa de los domingos “Juego Sagrado”, habló sobre los colombianos Sebastián Villa y Jorman Campuzano y el motivo por el que no rendían en el club xeneize antes de la llegada del técnico Miguel Ángel Russo.

Según Liberman, varios ‘pesos pesados’ de Boca Juniors insultaban a los futbolistas cafeteros. El maltrato impedía que tanto Villa como Campuzano pudieran crecer en el cuadro argentino. Entre los nombres que dio el periodista, apareció el de Carlos Tevez, ídolo xeneize.

Liberman sobre el maltrato que recibían los colombianos Villa y Campuzano en Boca [11/02/20]





"Tevez ya no los insulta y no sé ‘Wanchope’ (Ramón Ábila), pero él era otro de los que los insultaba. Benedetto y Nández, que ya no están, también insultaban a los chicos colombianos y no los dejaban crecer”, indicó el hombre de Fox Sports.

Por otro lado, Liberman resaltó el arribo de Russo como entrenador de Boca. El periodista argentino le dio todo el crédito al experimentado técnico de que esta situación haya cambiado.

Desde que Miguel Ángel Russo asumió como DT de Boca Juniors, Sebastián Villa, quien parecía que iba a salir del club, se convirtió en titular indiscutible. Lo mismo que su compatriota Jorman Campuzano, quien dejó en el banco a Iván Marcone.