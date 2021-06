Argentina regresó de Barranquilla donde empató 2-2 con Colombia en la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022 y continuará los trabajos pensando en la Copa América 2021. Rodrigo de Paul habló con el canal oficial de la AFA, analizó la jornada doble del proceso mundialista y lo que será el torneo continental.

El defensa lamentó los dos empates conseguidos ante Chile y Colombia, pero aseguró que “siempre crecemos como selección”. Asimismo De Paul, explicó que Argentina está en crecimiento, que el camino de las Eliminatorias Qatar 2022 todavía es largo, pero debe corregir errores de inmediato de cara a la Copa América 2021.

“Lo positivo es que siempre somos protagonistas. No es fácil ir a Barranquilla y después de tanto tiempo jugar con público contra un gran equipo y dominar como lo hicimos. Obviamente que sabíamos que en el segundo tiempo ellos se nos iban a venir. Desafortunadamente nos hicieron el gol rápido y por una distracción nos empataron. Como positivo rescato el protagonismo y como negativo puntualmente no encuentro algo particular, pero el resultado es negativo porque por momentos podríamos haberlo liquidado”, agregó.

Copa en la mira

En otro momento de la conversación, De Paul manifestó que ya dio vuelta a la página de las Eliminatorias Qatar 2022 y el plantel está enfocado en su participación de la Copa América 2021. Asimismo, habló de la presencia de Lionel Messi en la Albiceleste.

“La ilusión está intacta, porque somos Argentina y porque tenemos al mejor jugador del mundo. Nosotros intentamos estar ahí, sabemos que con él -refiriéndose a Messi- todo es más fácil. Esperemos hacer una gran Copa América, llegar el primer día e irnos el último. Estamos con mucha ilusión”, aseguró.

Finalmente, Rodrigo De Paul mencionó: “ojalá podamos conseguir algún título, seria coronar eso por lo cual uno peleó durante tantos años”, cerró.

