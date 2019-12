Cristiano Ronaldo sorprendió a más de uno este sábado al revelar uno de los pedidos que le ha hecho su hijo cada que se habla sobre la posible fecha de su retiro del fútbol. En la antesala de los ‘Globe Soccer’, el delantero luso contó que Cristiano Jr sueña con jugar al lado de su padre.

“A veces, mi hijo me dice: ‘Papá, aguanta unos años más, quiero llegar a jugar contigo’. Pero eso va a ser difícil”, dijo Cristiano Ronaldo, algo conmovido al recordar las palabras de su pequeño de 9 años. Hay que destacar que el exjugador del Real Madrid ya tiene 34, por lo que coincidir con su hijo en un mismo once no será tarea fácil.

Cuestionado sobre su presente en la Juventus y los últimos premios que perdió ante Lionel Messi y Virgil van Dijk, Cristiano fue claro: “Los números hablan por sí mismo, no tengo que mostrar nada a nadie. Pero lo que tengo que seguir haciendo es demostrarme a mí, a mi familia, a mis hijos...”, señaló.

¿Qué hará CR7 cuando se retire?

¿Te imaginas a un ganador cinco veces del Balón de Oro en un una película? Cerca de los 35 años, el futbolista promedio medita la retirada. No obstante, Cristiano Ronaldo, con 34, piensa en competir hasta los 40. ¿Y después? El internacional con la Selección de Portugal reveló los planes que tiene posterior a su vida como deportista.

Después del día del adiós definitivo, el exReal Madrid y Manchester United desea iniciar una carrera académica. “Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente”, sentenció.