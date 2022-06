Croacia vs. Austria EN VIVO: canales de TV y horarios del duelo por la UEFA Nations League

Croacia vs. Austria EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada de la Liga A y el Grupo 1 de la UEFA Nations League este viernes 3 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Gradski vrt.

Mientras los croatas afrontan esta prueba como parte de la preparación para el Mundial, los austriacos inician una nueva etapa después de perder frente a Gales en las semifinales de la repesca europea. El actual subcampeón de la Copa del Mundo pondrá a prueba al debutante Ralf Rangnick, quien se desvinculó totalmente de Manchester United.

¿A qué hora juegan Croacia vs. Austria por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Croacia recién confirmó su pase a Qatar 2022 en la última fecha de las Eliminatorias. Con el objetivo conseguido, el técnico Zlatko Dalic afina detalles para el máximo torneo de selecciones. Con miras a esta prueba, Luka Modric será evaluado luego de tener actividad el pasado fin de semana en la final de Champions League.

De su lado, Austria también revisará la situación de David Alaba, otro ganador con Real Madrid, pues llegó a la definición luego de superar una lesión. En más, Ralf Rangnick debe confiar en la base que llegó hasta la respesca mundialista. Así, el entrenador tiene a Marko Arnautovic como referente en la delantera. Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdzi deben completar el tridente.

Croacia vs. Austria: canal de transmisión

Para ver el partido entre Croacia y Austria de la UEFA Nations League puede verlo en México y Centroamérica en Sky HD.

¿Dónde ver online el partido Croacia vs. Austria por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Croacia y Austria puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España podrá ver el partido en UEFA TV.

Croacia vs. Austria: posibles alineaciones del partido

Croacia: Livakovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Juranovic, Modric, Brozovic, Kovacic, Barisic; Kramaric, Brekalo.

Austria: Lindner; Lainer, Lienhart, Posch, Alaba; Schlager, Laimer, Baumgartner; Arnautovic, Kalajdzic, Sabitzer.

¿Dónde jugarán Croacia vs. Austria por la UEFA Nations League?