Manos aL pecho y Cristiano Ronaldo vuelve a creer. No hay salto ni el ‘Siiuuu’, pero es el mismo CR7 aún con la depresión que aseguran sufre por problemas familiares. El atacante portugués marcó un tanto para el Manchester United ante el Everton sobre el final del primer tiempo, para volver a sonreír en la Premier League.

La mala fortuna de Martial le permitó tener un lugar a Cristiano Ronaldo en el encuentro. El 9 tuvo que ser cambiado apenas a la media hora de juego por problemas físicos, y CR7 tomó su lugar en el ataque.

Así, en el minuto 44, Cristiano recibió un pase en profundidad de Casemiro y encaró hacia el área. Como en sus viejos tiempos, un zurdazo cruzado decretó el 2-1 parcial para el United. Su gol 700 a nivel de clubes para el portugués.

Son 700 goles con cuatro camisetas de clubes (Sporting, Manchester, Real Madrid y Juventus) en 943 partidos. Además, suma 221 asistencias en su aporte goleador.

Sus goles

5 - Sporting

144 - United

450 - Real Madrid

101 - Juventus

Su recorrido

Se formó en el Sporting y en 31 paritdos alcanzó 5 tantos, lo que da un promedio de 0.2 goles por partido. Jugaba más de extremo y aún no explotaba todo su olfato goleador.

Con Alex Ferguson en el Manchester United dio un gran salto. Entre el 2003-09 logró 118 goles en 292 encuentros, casi medio gol por partido (0.4 de promedio). Fue el Real Madrid que más disputó su jerarquía con 450 tantos en 438 partidos, es decir, 1.2 tantos por encuentro. Se convirtió en el goleador histórico del club.

En la Juventus no le fue como esperaba, pero su producción goleadora no decayó tanto. 101 celebraciones en 134 presentaciones, un promedio de 0.7 goles por cada partido en el que dijo presente. En el 2021 regresó a casa y si bien no son los mejores días con el Manchester United, Cristiano busca la paz en los goles. Hace unos días se supo que la depresión por el fallecimiento de uno de sus gemelos lo ha afectado mucho y eso se nota en su juego.

Pese a ello, siempre busca ser protagonista. La temporada pasada logró 24 goles en 38 partidos, mientras en esta campaña recién pudo marcar su primer tanto en la Premier League. Antes había hecho uno por la Europa League.

Hermosa noticia para el mundo fútbol: Cristiano Ronaldo volvió al gol y convirtió el número 700 de su carrera. Manchester United le gana 1-2 a Everton.pic.twitter.com/Pj8HmVHFVO — VarskySports (@VarskySports) October 9, 2022

Versus Messi

Son 498 goles en ligas nacionales (Primeira Liga, Premier, LaLiga y Serie A), 144 en torneo continentales (Champions, Europa League), 51 en copas nacionales y 7 en torneos intercontinentales (Mundial de Clubes).

Con 700 tantos en clubes, Cristiano Ronaldo sigue manteniendo la distancia con Messi como goleadores a nivel de clubes. El argentino llegó a 670 tantos con el Barza y lleva 19 con el PSG, es decir Leo suma 689.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, tanto Cristiano Ronaldo ya superó a históricos como Bican (656), Pelé (684) y Romario (689), esto a nivel de clubes. Messi está igualado con el ‘Chapulín’.

Si bien están apareciendo goleadores como Kylian Mbappé y Erling Haaland y Robert Lewandowski (suma 537) aún tiene pólvora, los registros de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están muy por encima y aún aguardarán mucho tiempo para que sean superados.

