“No es que me sienta un líder. Sé que soy un jugador importante para la selección, que voy a aportar mucho”, nos dice a través de una videollamada desde su cuarto en la concentración en Washington D. C., Estados Unidos, en la que estuvo la Bicolor en los primeros dos amistosos de la era Reynoso. André, figura importante de la marca Ripley, reflexiona junto a Deporte Total sobre lo que se viene.

—¿Cuál fue tu primera impresión de Juan Reynoso como técnico?

Es un entrenador súper directo, con ideas muy claras y que entiende mucho de fútbol. El profesor es un peruano que ha triunfado afuera y va a aportar muchísimo a la selección peruana.

—Se habla mucho de su nivel de exigencia en los entrenamientos. ¿Te sorprendió?

No me sorprendió porque llevo mucho tiempo afuera y vivo de la alta exigencia. En el alto nivel, la mayoría que quiere hacer y conseguir grandes cosas, tienen que ser así, exigentes. Y el profesor Juan lo es.

—En su primera conferencia como técnico de Perú, Juan Reynoso confesó que conversó con algunos jugadores. ¿Fuiste uno de ellos?

Sí, tuvimos una conversación por videollamada para conocernos. Hablamos del trabajo que veníamos haciendo, de cómo iba a ser su plata. Nos conocimos, saber qué es lo que nos gusta. Lo que pasa es que un entrenador de selección no tiene mucho tiempo para trabajar, así que esto ayuda mucho para ver algunas cosas que a lo mejor en el corto tiempo que tenemos no podemos conversar.

—¿Qué pensabas de Reynoso antes de conocerlo? ¿Cumplió tus expectativas?

Lo que pasa es que hay muy poco tiempo y no da para hacer lo que él quiere, pero tratamos de hacer todo el trabajo muy rápido, fluido y tratamos de asimilar su idea. Él también está conociendo al grupo recién. Pero el trabajo que venimos haciendo está bueno. Nos va a ayudar mucho en lo que queremos.

—¿Qué diferencias en las ideas futbolísticas encuentras entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca?

Hay diferencias, está claro. Son entrenadores totalmente distintos, con ideas diferentes, carreras diferentes también. Cada uno con su plan para la selección. De momento llevamos poco tiempo con el grupo y eso (más diferencias en las ideas futbolísticas) lo podremos responder más adelante.

—Con un Mundial encima y siendo uno de los peruanos con más títulos a nivel de clubes, ¿te sientes líder en la selección?

Personalmente no es que me sienta un líder. Sé que soy un jugador importante para la selección, que voy a aportar mucho. Soy un jugador que recibe también muy bien a los jóvenes, los trato de igual por igual. A lo mejor puedo ser un líder, pero uno diferente, no el que habla siempre.

—¿Te gustaría ser el capitán de la selección o te es indiferente?

Eso creo que lo deciden los jugadores, yo no te podría responder. Si me dan la cinta, en buenahora. Pero no es algo que anhele o desee.

—En 2018 llegaste al Al Hilal y recibiste críticas. Hoy, siendo uno de los peruanos con más títulos en el exterior a nivel de clubes, ¿sientes que cerraste bocas?

No trabajo para cerrar bocas a nadie. Sencillamente me enfoco en mi trabajo. Como siempre he dicho que las personas no van a tomar decisiones por mí. Yo soy el que vive en otro país, que guía su carrera, que trabaja, que vive en el día a día. Estoy muy contento allá, estoy en un equipo que sé que cualquier futbolista quisiera estar, ganando títulos y económicamente no me va mal. Así que, mejor imposible.

—Con lo logrado en Arabia y con 31 años, una edad de madurez. ¿Pensaste en algún regreso a Europa?

Acabo de renovar contrato en Arabia, extendí por un año más, así que tengo casi dos años en el club. Mi idea es continuar en Al Hilal, estoy muy feliz ahí, mi familia también está feliz y el club está feliz conmigo, así que no pasa por mi cabeza regresar a Europa. Al Hilal es un club inmenso, una infraestructura buenísima, es como el Real Madrid de Asia.

—¿Qué hay en Arabia que no tenga el fútbol europeo?

Es que no se puede comparar. Está claro que el fútbol europeo es más rápido, competitivo. Arabia también tiene una liga competitiva. No es que llegue a Arabia y me relaje. Si no entreno bien, si me descuido, no jugaría, así de simple, porque tenemos buenos jugadores. Yo llego allá a trabajar, a seguir siendo profesional y cuidándome en todos los detalles.

—Después de nueve títulos con Al Hilal, ¿qué más te puede dar el Medio Oriente? ¿Te quedan retos futbolísticos allá?

Nos gustaría volver a conseguir la Champions de Asia. Y el Mundial de Clubes ganarla, algo que no hemos podido hacer. Hemos participado dos veces y no lo logramos.

André debutó en Primera en el 2009. En la imagen, enfrentando a Total Chalaco en Huacho. (Foto: Archivo GEC) / FERNANDO SANGAMA

—Fuiste el que abrió las puertas del Medio Oriente para los futbolistas peruanos. ¿Crees que es una buena idea que las ligas de allá sean el primer destino?

Lo que pasa es que es una liga que económicamente es fuerte. Yo creo que estaría bien porque la calidad de vida en Arabia es muy buena. La liga es competitiva y te permite la posibilidad de estar en la órbita de la selección. Así que es una buena posibilidad. A mí me encantaría que vengan muchos peruanos más a la liga árabe, que les vaya mejor económicamente, que el nivel crezca y aporten algo más en la selección.

—¿La liga árabe a la par de qué liga europea está?

Es que es diferente. El clima también lo es y eso lo hace un poco más difícil. No sabría decirte a qué liga se puede parecer, pero es una liga muy competitiva. Hay muchos jugadores de Europa o Sudamérica que van a Arabia y no triunfan porque no es fácil.

—La pregunta que todo hincha aliancista se hace: ¿volverás a Alianza en algún futuro? ¿Te lo has planteado?

En algún momento dije que me gustaría regresar estando en un buen nivel, pero uno nunca sabe. No sabría decirte. Lo veo un poco complicado. Ahora no hay chance, tengo dos años más de contrato, así que es imposible. No está en mi cabeza regresar en estos momentos. Me hubiese gustado llegar no tan mayor.

—Algo que le pasó a Claudio Pizarro, que hizo una vida en Alemania y eso dificultó que regrese a Alianza Lima…

Sí, no es una decisión fácil de tomar. Yo tengo tres hijos que están allá (Arabia) muy habitados. Nunca han vivido en el Perú. No sería fácil para mí tomar una decisión así.

Con Claudio Pizarro en un entrenamiento de la selección peruana del 2011 en Madrid. Eran las primeras convocatorias de Carrillo a la Bicolor. (Foto: Daniel Apuy / Archivo) / DANIEL APUY

—Hablando de Claudio Pizarro, ¿te hubiera gustado estar en su despedida?

Sí, claro. No tuve una invitación, pero aparte estoy en un toreo así que iba a ser imposible que esté.

—¿Qué piensas de Claudio, el peruano con más títulos a nivel de clubes?

Claudio es un jugador que ha ganado todo en una liga muy competitiva. En cualquier país del mundo dices Perú y ellos te responden Claudio Pizarro. Es el jugador más reconocido y exitoso a nivel de Perú. Y lo mejor es que es una buena persona. A pesar de haber ganado todo, te trata de igual a igual, te aconseja, siempre está mandando mensajes por algún motivo, está atento a los detalles.

—Cuéntanos sobre tu incursión en el diseño de modas y retail junto a Ripley

Es un proyecto que hemos creado junto con Ripley que es una compañía que trabaja siempre a la par de lo que sus clientes necesitan. Es una colección pensada para el gusto de todos ellos.

