Cuando el año pasado se confirmaba el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United más de uno se alegraba con la noticia. El delantero dejaba la Juventus para volver al club que lo vio brillar por primera vez, donde es ídolo y leyenda. Hoy esa historia parece muy lejana y el portugués no es aquel jugador al que estábamos acostumbrados.

La última mitad del 2021, Ronaldo llegó al equipo inglés con ganas de demostrar que seguía en un gran nivel. Jugó 38 partidos entre Premier League, Copa FA y Champions con 24 goles y tres asistencias. Pese a sus esfuerzos, el United no tuvo la mejor racha y terminó cayendo en puestos de Europa League y sin posibilidad de aspirar al título nacional. Ole Gunnar Solskjær saldría de la dirección técnica y el club entraría en un limbo.

Tras dos entrenadores interinos, Erik Ten Hag sería el elegido para levantar a los ‘reds’ de la mala racha en esta nueva temporada. Sin embargo, el delantero portugués tendría ciertas dificultades para adaptarse al nuevo técnico y a los nuevos fichajes que afectarían su rendimiento en el juego.

Cristiano Ronaldo NO ES TITULAR en El Derbi de Manchester entre el City y el United. El Bicho lleva 5 partidos consecutivos de Premier League sin formar parte del XI inicial de Los Red Devils. Y solo ha arrancado 1 de 7 partidos posibles en la actual Liga de Inglaterra. pic.twitter.com/Tjokin8SHQ — Invictos (@InvictosSomos) October 2, 2022

Ronaldo ha sido titular en uno de los siete encuentros de la Premier League y hoy en el derbi de Manchester no entró a la cancha. Es la primera vez que el futbolista no entra a jugar ni siquiera en la segunda mitad del partido y no suma ningún gol. En cuanto a la Europa League, el portugués fue titular en la primera jornada y anotó un tanto de penal en la segunda fecha para su equipo.

En lo que va de la temporada ha jugado 378 minutos entre ambos torneos, una notable baja en comparación a los 3191 minutos que disputó en el 2021/22. A esto se suma la más reciente eliminación de Portugal de la Europa Nations League. Este sorpresivo rendimiento de Ronaldo a nivel futbolístico viene también a raíz de un difícil momento que el jugador atraviesa en su vida personal.

El inicio de temporada de Cristiano Ronaldo:



• Sin goles en la Premier League 🚫

• Solo fue titular en un partido de Premier League 🚫

• Quedó eliminado de la Nations League con Portugal 🚫

• Solo un gol de penalti en la temporada 🚫 pic.twitter.com/gUIR6r3MVF — Fútbol (@Futbool_Fotos) September 28, 2022

En mayo de este año a través de un comunicado en sus redes sociales, el delantero junto a su pareja Georgina Rodríguez revelaban el sensible fallecimiento de su recién nacido hijo mellizo. Esta impactante noticia remeció el mundo del deporte que se solidarizó con el dolor de la pareja.

Hace unos días el reconocido psicólogo Jordan Peterson comentó fue contactado por el portugués para que lo ayude a superar este triste momento tanto en lo personal como en lo profesional. A sus 37 años, Ronaldo ha aceptado que necesita ayuda para salir adelante y mejorar su inusual rendimiento. Ahora a 50 días del Mundial, el portugués quiere llegar en la mejor forma posible para la que podría ser su última Copa del Mundo.