Gianluca Lapadula: mística

En poco menos de dos años ya lleva casi una decena de goles con la selección.

Raúl Ruidíaz: infortunio

Doce meses de su último partido con Perú, Ruidíaz volvió a la selección como más necesitaba: cobijado por el técnico que lo hizo debutar, y que más información tiene de su etapa de estrella en México. “Raúl es un goleador de época”, dijo, en un elogio que no tenía nada que ver con el título que ganaron juntos en la ‘U’ o algún otro sentimentalismo: 73 goles en 4 temporadas con el Seattle Sounders de la MLS, sin ser un 9 tipo miura y, más bien, sumamente estético y encarador. Pero bueno, en la selección no está. Ante México jugó en el segundo tiempo detrás del punta y no la tocó. Y con El Salvador, antes de los 10 minutos, una pelota boba frente a un defensa torpe, lo sacó del partido. Apenas había sudado. Sospecho cómo vendrá la crítica, despiadada y vía meme, lo que confirmará que nada hemos aprendido.

Si se suman los minutos que tuvo en sus últimos cinco partidos con la selección no alcanza el partido completo. FOTO: Daniel Apuy.

Alex Valera: tenacidad

¿Cuál sería la primera escena de su cinematográfica vida? ¿Las mañanas en Pomalca donde entrenaba esquivando Algarrobos? ¿Subiendo el malecón Armendáriz para tomar un taxi después de jugar fútbol playa? ¿Llegando a Arabia para jugar en Al-Fateh después de ganar su primer millón? Todo lo que le pasa a Alex Valera es ganancia. Hoy, tercer titular para Reynoso, es una alternativa en ataque que ha entendido la vida útil de cada minuto jugado. Ya lo probó en los amistosos contra Jamaica y Panamá de enero último (2 goles), también ahora, ya con Reynoso, usado como punta en sociedad con Ruidíaz o por fuera, como en el pase para el gol/autogol que provocó Lapadula para el 1-0 ante El Salvador. Tiene talla, edad, presente y ambición para mantenerse. Y si las cosas siguen así, pronto, Valera será el 9 si a Lapadula lo atropella un camión.

Estuvo más alejado del área. De hecho, envió un centro venenoso a Lapadula cuya presión provocó el autogol salvadoreño. FOTO: Daniel Apuy.

Santiago Ormeño: incógnita

Es otro tipo de 9, distinto a Lapadula, Ruidíaz y Valera. Más pivote, un Maestri más que un Paolo, Ormeño cuenta con una garantía que ninguno de los 3 tiene: Juan Reynoso lo conoce. De hecho, fue en Puebla de México donde el delantero jugó 36 partidos y anotó 17 goles, su mejor cifra goleadora. Que no haya tenido minutos en este arranque de proceso tiene más de certeza que de misterio: ya sabe todo lo que puede ofrecer.

Santiago Ormeño fue criticado por cantar el himno nacional antes del Perú vs. México. Foto: Captura.

