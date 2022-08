La ‘Pulga’, que aún no tenía ni apodos ni tatuajes, secundó en el ataque a Piero Alva y Gianfranco Labarthe. Por su estatura, que no alcanzaba el metro setenta, Reynoso lo ubicó por las bandas en un novedoso 4-3-3. Sabía con la pelota, tenía pique en corto y lanzaba diagonales.

Pero Ruidíaz, que tenía ambiciones de gol, no podía ser un extremo-asistidor. Su olfato lo guiaba hacia el arco, y el arco era -y es- su principal obsesión. En esa temporada anotó tres goles, y salió campeón. Una campaña inolvidable de Universitario que no levantaba el título nacional desde hacía nueve años. Una espera tan larga como la de ahora.

Reynoso se marchó luego al Juan Aurich y después al Sporting Cristal, con campañas discretas. Pero en cuanto tuvo la posibilidad de volver a contar con Ruidíaz, lo hizo. Se lo llevó a Arequipa en el 2015, donde anotó un puñado de goles. Ya era un ‘9′ consumado. Lejos estaban los días en que Reynoso había intentado convencerlo de jugar por las bandas. Ruidíaz lo convenció a punta de goles. Esa fue su determinación.

El ‘Cabezón’ siempre le tuvo consideración a la ‘Pulga’. El ‘Negro’ Galván, el defensa más rudo del fútbol peruano en aquellos días, lo deja explícito con una anécdota: “Raúl Ruidíaz es un jugador que siempre me gustó mucho. En el 2009 en una práctica veíamos que se paseaba y le dijimos a Galliquio que le aplicara. Fue y lo partió, gritó, pero se paró y siguió jugando. Luego me tocaba a mí pero Reynoso me dijo: tranquilo”.

Han pasado trece años desde aquel cuidado paternal. Reynoso es el nuevo entrenador de la selección peruana y Ruidíaz es un delantero de alto kilate en Norteamérica con una deuda enorme con la selección peruana. Un digno pupilo de Claudio Pizarro.

La MLS derrotó a la Liga MX en el Juego de las Estrellas 2022. (Foto: MLS)

En una entrevista exclusiva con Deporte Total, Juan Reynoso no solo le ha abierto la puerta de la selección de par en par, sino que no ha escatimado en demostrarle sus afectos: “Raúl es un goleador de época. Aquí en México lo quieren mucho, en la MLS tiene un nombre ganado, es jugador franquicia. Es un crack, y no nos podemos dar el lujo de prescindir de él”.

Una de las explicaciones de Reynoso es que a Ruidíaz se le ha comparado con Paolo Guerrero, un centrodelantero de otras características. “Pasa, me parece, que el aficionado peruano quiere que Raúl sea Paolo y son muy distintos. Raúl quizá no aparece en el juego, pero entra al área y tú sabes que la va a empujar. De derecha, de izquierda, de cabeza”.

Gareca le dio muchas oportunidades a Ruidíaz. ¿Qué podría cambiar con Reynoso? (Foto: FPF)

Reynoso aún no se ha comunicado con Ruidíaz. Tienen un zoom pendiente. Pero la gente que rodea al jugador ya le ha comentado de sus ganas de regresar a la selección y alcanzar el brillo negado. “Es mi intención y es uno de los mensajes que recibo de él. Hubiera querido ir a verlo al partido de los All Star pero también sé que ha tenido una semana dura. Pero he hablado con gente de su entorno y nos ha dicho que se muere por volver, que quiere regresar, quiere seguir colaborando y bueno, ya hablando con él seguro lo ratificará”.

El nuevo entrenador de la Blanquirroja, el que hizo debutar a la ‘Pulga’ está convencido de lo que puede dar. “Nos vas a hacer reír, nos va a hacer celebrar”. Que la fortuna lo escuche.