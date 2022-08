—¿Cuáles son los cambios que impulsará?

En principio he pedido que Antonio García Pye sea el gerente, ya no solo se la selección absoluta, sino de todas las selecciones. Ahora nos vamos a ordenar mucho más y unificar criterios. Así como en la parte técnica se ha querido siempre que todas las selecciones tengan una misma metodología de trabajo, queremos que todas las selecciones funcionen con un mismo parámetro, sea la absoluta, menores, futsal, fútbol playa o fútbol femenino. Esa es la parte menos complicada de mi trabajo. Ya tuve reuniones con licencias, la Liga, la comisión de competencias de la Liga 1… la próxima semana voy a ahondar más para conocer dónde estoy metido. Lo que quiere la federación es que todos los estamentos del fútbol se rijan bajo criterios que me permitan llevar las soluciones que se necesiten.

—¿Eso implica cambios de nombres? ¿Arakaki seguirá en Menores, Villavicencio en la Liga 1?

No he venido para que salga uno o entre otro. En este momento no voy a tomar una decisión de esa naturaleza. Primero quiero empaparme del tema. Acá (en la federación) existen comisiones y lo primero que he pedido es reunirme con ellas. Para mí una cosa primordial es tener un director de competencias para unificar criterios desde las ligas hasta la primera división. El próximo año no va a ser tan sencillo porque las reglas ya están dadas y no puedes cambiar de la noche a la mañana, sería injusto. Para el 2024 debemos tener un torneo donde todos sepan las reglas. Hay muchas cosas por hacer, pero necesito empaparme.

—¿La Copa Perú sería la Liga 3 y el campeón no ascendería a Primera, sino a la Liga 2?

Esa es una idea que tenemos desde hace tiempo en la federación. Sería lo ideal. Para el próximo año sería imposible, pero las reglas deben estar dadas para el 2024. Este no es un tema de Oblitas, Villavicencio o una persona en particular, todos en la federación estamos imbuidos en la necesidad del cambio. El trabajo está en cómo hacerlo. Para ello necesito gente para manejar ese aspecto y ayudar a los clubes. Hay que ponerles gente, darles cursos de gestión a quienes lo necesiten…

—El objetivo es el fortalecimiento institucional

Así es. Si no hay un fortalecimiento institucional, de nada va a servir lo que hagamos porque los cimientos van a ser débiles y se van a caer. Ahí nos daremos cuenta quiénes se podrán mantener dentro de los parámetros del fútbol profesional. No estoy diciendo que tendremos un fútbol a la manera de las grandes ligas del mundo, pero nos permitirá empezar a compararnos con Sudamérica, donde ya se hacen estas cosas.

—¿El cargo de director de competiciones es el que le ofrecieron a Chemo del Solar? ¿Siguen pensando en él?

Chemo me dijo que no quiere ir a una oficina. Aún quiere dirigir.

—¿Básicamente hacia dónde apuntarán los cambios? ¿Obligarán a los clubes a que inviertan en menores, reformarán el campeonato, el sistema de justicia será más transparente?

El sistema de justicia ya está siendo más transparente y licencias está funcionando bien. El tema es cómo ayudamos a los clubes que no tienen una buena gestión. El fortalecimiento de cada club también depende de cada club. Cada uno tiene un presupuesto, una parte debe estar destinada a infraestructura, otra a menores, etc. Pero nos hemos quedado tanto que nos va a tomar un buen tiempo. Lo ideal es que la federación trabaje con los clubes.

—¿Es solo enseñarles a gestionar o también inyectarles dinero?

Enseñar a gestionar es un tema que suena muy presuntuoso. Los clubes tienen que saber gestionar. Algunos lo hacen muy bien, otros bien, otros solo quieren llegar a fin de año y sobrevivir. A estos últimos hay que decirles: “ustedes tienen que hacer esto”. Acá llegan equipos de Copa Perú y dicen: “nosotros aspiramos a alcanzar un torneo internacional el próximo año”. Como clasifica hasta el que llega en el octavo lugar, creen que es fácil. Por eso se han dado casos de clubes que ascienden, descienden y desaparecen. Hay que ayudarles a entender la problemática del futbol. No basta con ser campeón y participar en un torneo internacional, sino cada vez ser mejores en la gestión.

—¿No piensan darles dinero?

No debería dárseles dinero. Ese es un tema que con el tiempo se va a solucionar con el contrato de televisión. No se tiene por qué estar dando dinero a los clubes, salvo las utilidades que se reparten cuando termina la participación de la selección.

—Sobre los derechos de televisión, en este momento se vive un clima de guerra. En un bando están dos de los clubes más importantes, Alianza y Universitario. ¿Este tema le pone trabas a su trabajo?

Para mi trabajo necesito que antes de empezar el próximo año, todo esté claro ¿Si no cómo les exiges a los clubes? Hasta cierto punto es una competencia desleal que unos tengan contrato y otros no. No he conversado sobre este tema con Agustín (Lozano, presidente de la federación) o Jean Marcel (Robilliard, secretario general de la federación). No me he adentrado en el tema, ahora estoy imbuido en otras cosas. En algún momento lo tendré que ver. Lo que queremos es que todos tengan contrato de televisión. Lo único que me interesa es que haya dinero, cada club tenga su presupuesto antes de empezar el año, y sepa cuánto le corresponde en porcentaje por televisión. Hay clubes en que la televisión ocupa el 40% de su presupuesto, otros es casi el 100%.Todo eso lo debo tener claro De lo contrario, ¿cómo exigimos? Se tiene que llegar a un acuerdo.

—¿Eventualmente entraría a mediar para que se dé ese consenso?

Si me lo pide el directorio, el presidente, la secretaria general, con gusto. En esto estamos metidos todos. Si esto se rompe, se va al diablo. Yo me he quedado acá para que cuando me vaya en el 2026 tengamos una liga mucho mejor de la que tenemos ahora, y se perciba eso. La gente debe percibirlo. Y si además tenemos un trabajo ordenado en los clubes, con divisiones menores, y clasificamos al Mundial, seré un hombre bendecido. Por eso me he quedado.

VIGILANTE DE LOS CAMBIOS

—El tema de la reestructuración tiene más de 30 años. En Deporte Total venimos hablándolo desde la época del doctor (Nicolás) Delfino ¿Qué garantía existe de que esta vez se pueda concretar? Siempre se ha interpuesto en este objetivo el interés político, el clientelismo de parte de quienes ocuparon la presidencia de la federación…

Ojo que acá se empieza a hacer una verdadera reestructuración en el 2015 cuando ingreso a la dirección deportiva. Desgraciadamente con los problemas judiciales de Edwin Oviedo y la pandemia se trastocó todo. ¿Qué garantía hay? Me da vergüenza decirlo porque estoy en el medio, pero desde el momento en que me ofrecen este cargo es para que sea una especie de vigilante de estos cambios. Es mi responsabilidad. Si veo que no estamos trabajando por ese camino, se lo voy a decir al directorio, al presidente. La garantía es esa. Me están dando un puesto donde puedo estar en todos los estamentos del fútbol. Voy a disponer de la gente idónea para que me ayude. En el caso de las selecciones nacionales, sobre todo la absoluta y menores, ya hay un camino recorrido, ahí no vamos a tener tanto problema. El tema viene por la Liga, la gestión que haga cada club, las exigencias que pongamos y la ayuda que les demos para que cumplan con esos cambios.

—Menotti tiene un cargo parecido al suyo en Argentina, pero es más testimonial. ¿No piensa hacer algo similar, no?

Allá lo que dice Menotti es palabra santa. Pero lo mío es más funcional, ejecutivo. Voy a estar en todas, pero no significa que diga “hagan esto o aquello”. Hay gente que sabe más que yo y voy a utilizarla para que me ayude.

—Da la impresión que es la única figura de consenso del fútbol peruano. ¿Qué nos garantiza que estos cambios le sobrevivan? Hacer cambios implica pisar callos y eso a muchos no les gusta.

Desde el momento que asumes una responsabilidad como esta, sabes que a mucha gente no le va a gustar. Para que estos cambios tengan solidez en el tiempo debe haber una base. Si esta base no se solidifica, puede quedar débil. He conversado con el directorio, donde hay gente representativa de clubes y de las ligas, y todos quieren cambios. ¿Qué garantiza que con el tiempo no existan traspiés, que gente a la que se la ha pisado callos quiera volver a entrar? Que exista una base sólida. Se necesita fiscalización, reglamentos claros, que es algo que se está haciendo en licencias. Licencias está preparando una reglamentación para que en setiembre los clubes sepan todo lo que tendrán que hacer el próximo año. Pero no basta con eso; hay que ayudarlos. La única manera es que esto se sostenga es una base sólida.

—¿Reynoso va estar involucrado en el trabajo de otras divisiones? ¿Una de sus condiciones para aceptar el cargo de seleccionador fue la reestructuración?

No fue una de las condiciones, pero implícitamente sí. Es lo mismo que pedían Ricardo (Gareca) y (Néstor) Bonillo. Juan quiere estar involucrado en el tema, trabajar con todas las selecciones, tener contacto con los clubes. Está trayendo un metodólogo para que converse con todas las selecciones nacionales y se aplique una misma metodología de trabajo. No es fácil, pero vamos a intentar hacerlo.

—¿El apoyo de Agustín Lozano es sincero?

Sí, si tengo su apoyo (ríe)… me río por la forma cómo me lo preguntas.

—Lo pregunto porque he escrito sobre el tema y mi impresión es que Lozano necesitaba a Oblitas y se vio obligado a llamarlo por las circunstancias. Además, se habló mucho de que hubo problemas de trato en las conversaciones con Gareca y en su caso también lo hubo. Para muchos fue una sorpresa que volviera a la federación.

Ricardo nunca debió salir de la manera como se fue. En mi caso, quizás cometí un error: no haber arreglado antes de lo de Ricardo. Yo venía conversando con Jean Marcel y Agustín. Agustín quería que tuviera una ocupación distinta, que es este trabajo que me ofreció después. Nos faltó diálogo para finiquitar ese ofrecimiento. Yo debí renovar antes del viaje a Qatar, pero me dejé llevar porque pensaba que primero debía renovar Ricardo. Luego pasó lo que pasó. No voy a ser infidente sobre las cosas que hemos conversado. Lo que sí puedo asegurar es que me han dado las atribuciones que quería, que no difieren mucho de las que tenía en el 2015. No tengamos temor. A veces uno llega a soluciones extremas más rápido de lo previsto, a veces uno se toma un respiro y cambia de opinión. Eso es para todos. Estoy convencido que de parte de Agustín y del directorio hay respeto hacia mi trabajo y estoy seguro que se va a hacer bien porque le conviene a la federación, a todos. Nos conviene a todos. No podemos seguir disparándonos a los pies.

EL ‘TIGRE’ PUDO VOLVER

—Luego de que renovó, ¿hubo posibilidad de retomar la relación con Gareca?

Antes de mi renovación hubo una posibilidad que sentí muy cercana. No puedo comentarte lo que sucedió en ese momento…

—¿Estamos hablando después de la conferencia de prensa de Gareca?

Sí, inclusive me entusiasmé esa noche, pero a la mañana siguiente se volvió irreversible.

—Dijo hace unos minutos que se retira el 2026.

Ya serán 75, 76 años

—Ya es hora también de estar con los nietos.

Estoy con mis nietos y mucho, gracias a Dios. Cuando eres joven piensas que a los 60, 70 años, ya no querrás hacer nada, pero mentalmente me siento fuerte y estoy en una posición que puedo aportar mucho para el fútbol, el fútbol que me ha dado tanto.

—¿Una clasificación al Mundial no le haría cambiar de opinión?

No. Si clasificamos, feliz, mejor, me iría realizado totalmente, además de los cambios que estamos trabajando. Hay algo que me llena de optimismo: la cantidad de chicos que se han metido a estudiar gestión deportiva, inclusive jugadores de fútbol, y eso me llena de optimismo para el futuro.