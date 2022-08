El técnico tomó el buzo de la Bicolor tras el proceso de siete años de Ricardo Gareca. Juan Reynoso dirigió hasta mayo pasado al Cruz Azul, club con el que salió campeón en la Liga MX el año pasado, hito con el que rompió una larga espera de 23 años.

Así, Juan Reynoso volverá a la Videna luego de 22 años. En el 2000 fue la última vez que fue convocado a la selección peruana por Francisco Maturana para la Copa de Oro. Tras ello, no volvió a vestir la Blanquirroja.

Antecedente Reynoso Juan Reynoso será presentado como nuevo técnico de la selección peruana con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.





La historia contada por Daniel Peredo

(Publicado en El Comercio el 4 de marzo del 2010)

23 de febrero del 2000. Perú perdió 2-1 ante Colombia en las semifinales de la Copa de Oro. El segundo gol colombiano fue por un error de Juan Reynoso. Fue el último juego antes de las Eliminatorias Corea - Japón 2002. Al regreso de San Diego, el gerente García Pye quiso ganar tiempo y consultó a Maturana cuáles eran los futbolistas que llamaría del extranjero. “Básicamente los de siempre”.

Antonio García Pye no esperó el plazo de 14 días y envió faxes a los clubes. Incluyó a Cruz Azul, donde jugaba Juan Reynoso. Cuando Maturana entregó la nómina oficial, no estaba Reynoso. “No doy razones cuando no convoco a un jugador”, contó.

García Pye llamó al ‘Cabezón’, le explicó lo sucedido y se disculpó. El capitán se molestó por el manejo poco serio. Cuentan que ‘Pacho’ borró al defensor luego de la derrota 3-2 de su equipo ante América. “Falló en todos los goles”, sentenció. Sin embargo, las razones extrafutbolísticas habrían tenido que ver. El más satisfecho con la decisión fue el presidente de la comisión seleccionadora, Lánder Alemán.

— Este es un gran técnico, no cree en intocables ni conflictivos.

“Va a quebrar el grupo, es el capitán, los jugadores lo ven como líder”, respondió García Pye. Tenía razón el gerente. Solano aceptó ser el nuevo capitán, Palacios lo consideró una traición a Reynoso y se rompió la relación entre ambos y, sobre todo, dentro del plantel. Reynoso nunca más jugó en la selección. Maturana fue echado antes de la primera rueda. Ñol y ‘Chorri’ no volvieron a ser amigos.