Los motivos de sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona siguen siendo materia de investigación. Mientras el tema corre por la vía judicial, se difundieron hace poco audios y chats que sostuvieron el médico del ‘Pelusa’, Leopoldo Luque, y la psiquiatra, Agustina Cosachov. Como era de esperarse, el contenido generó indignación en muchas personas, incluidas las hijas de la leyenda.

“Les juro que voy a ir UNO X UNO”, fue el desafiante mensaje que dejó Gianinna Maradona, a través de su cuenta de Twitter. Evidentemente, la hija menor del matrimonio con Claudia Villafañe expuso así su enfado con los polémicos personajes investigados por “posible homicidio culposo”.

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PU***, mala mina / hija / mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, añadió Gianinna.

Por último, Gianinna reclamó molesta por la difusión de las pruebas. “Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información”, señaló.

Dalma no se quedó atrás

Antes de la reacción de Gianinna, hubo respuesta de su hermana, Dalma Maradona. “Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, señaló a través de Instagram, apuntando también contra el exabogado y apoderado de su padre.

“Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”, agregó.

