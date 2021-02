Han pasado dos meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona; sin embargo, su deceso sigue causando polémica. En las últimas horas se armó una nueva controversia al revelarse unos supuestos audios del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes dialogan sobre el día del fallecimiento del ‘Pelusa’.

Luque y Cosachov, señalados de homicidio culposo, están en el ojo de la tormenta por unos audios revelados por Infobae. La conversación inicia con un llamado para ir a la casa de Maradona, pues ya habría sufrido el paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, una frase de Luque no gustó nada: “Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a c*gar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Audios reveladores

La conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov continuó subiendo de tono tras la respuesta de la doctora.

“Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”, concluye el polémico audio.

