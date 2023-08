Messi encara un nuevo desafío con la camiseta de Inter Miami. Ahora enfrenta a New York RB en la MLS estadounidense, donde buscará ganar otro título. A continuación, conoce qué canal transmite el partido Inter Miami vs New York este sábado 25 de agosto de 2023 con presencia del astro argentino.

¿EN QUÉ CANAL JUEGA INTER MIAMI VS NEW YORK?

El partido Inter Miam i vs New York RB se puede ver por el canal MLS Pass de Apple TV, a través de televisión y por internet mediante dispositivos, como teléfonos smartphones (móvil o celular), Smart TV, tablets, computadoras (ordenador o PC), entre otros. Para ver las imágenes de la transmisión del encuentro se debe pagar una suscripción mensual.

¿CÓMO LLEGA INTER MIAMI?

Sobreviviendo a otra situación límite, el Inter Miami de Lionel Messi venció este miércoles 5-4 en la tanda de penales (3-3 en 120 minutos) al FC Cincinnati y clasificó a la final de la US Open Cup, la segunda que jugará el argentino en Estados Unidos.

El Inter será anfitrión de la final de la US Open Cup, el torneo más antiguo de Estados Unidos y equivalente a la Copa del Rey española o la FA Cup inglesa, el 27 de septiembre frente al Houston Dynamo, que derrotó en la otra semifinal al Real Salt Lake por 3-1 en la prórroga.

En el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio), el Inter protagonizó otro ejercicio de supervivencia con dos goles del ecuatoriano Leonardo Campana a pases de Messi en los minutos 68 y 90+7 que pusieron el empate 2-2.

En la prórroga, el Inter se avanzó por mediación del venezolano Josef Martínez (93) pero el japonés Yuya Kubo (114) envió el juego a los penales, en los que el defensa estadounidense Nick Hagglund cometió el error decisivo del FC Cincinnati.

A un mes de su debut en Miami, Messi sigue invicto en ocho partidos con el Inter y peleará por un segundo título después del logrado el sábado en la final de la Leagues Cup, que también ganó por la vía de los penales.

En ese torneo conjunto con la liga mexicana, el Inter también superó por penales los octavos de final ante el FC Dallas, con un gol clave de Messi para sellar otra remontada.

La victoria ante el FC Cincinnati, líder de la actual temporada de la MLS, tiene aún mayor mérito para el nuevo Inter de Messi y sus ex socios del FC Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, que llegaban al cruce con mucho más desgaste físico tras disputar siete partidos en solo 29 días.

“Hoy teníamos una marcha menos respecto al rival, pero no bajamos los brazos”, declaró el técnico Gerardo Martino. “Muchos partidos los hemos sacado adelante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo jugando con nosotros”.

“Tanto Leo como muchos otros jugadores están llegando a un límite físico importante y a partir de hoy evaluaremos de qué forma encaramos los próximos tres partidos”, reconoció.

Messi, de 36 años, podría recibir un primer descanso el sábado ante el New York Red Bulls en la reanudación de la temporada regular de la MLS, si bien el Inter, que ocupa la última plaza general, necesita escalar posiciones rápidamente para clasificar a playoffs.

- Herrera y Carrasquilla dan triunfo a Houston -

Messi, en el primer partido en que no vio puerta con el Inter, no se vio cómodo con el nuevo esquema 5-3-2 planteado por Martino para resguardar a su fatigado equipo.

En el minuto 18 los locales se adelantaron en una afortunada acción en la que el argentino Luciano Acosta se llevó la pelota tras varios rebotes y lanzó un disparo que tocó al poste y sorprendió al arquero Drake Callender.

Sin ideas ni frescura, el Inter avanzó posiciones y el FC Cincinnati explotó los espacios para colocar el 2-0 con un espectacular disparo lejano del mexicano-estadounidense Brandon Vázquez en el 53.

Martino reaccionó con un triple cambio y una vuelta al esquema de tres extremos. El descuento llegó a pelota parada con un servicio de falta de Messi que Campana cabeceó a la red.

Y, aunque los locales tuvieron opciones para sentenciar, Messi y Campana volvieron a asociarse para firmar un dramático empate cuando el Inter ya estaba prácticamente en la lona.

A segundos del final, el argentino apareció para enviar un potente y preciso centro desde la izquierda que Campana remachó con un gran cabezazo cruzado.

El venezolano Josef Martínez, que había entrado de relevo, puso por delante al Inter en el arranque de la prórroga al culminar una gran asistencia del joven argentino Benjamin Cremaschi.

El gol silenció a los 26.000 espectadores en Cincinnati que resurgieron cuando el japonés Yuya Kubo se hizo con una pelota suelta en el área y empató el choque de fuerte trallazo.

En la tanda de penales, el arquero Callender volvió a vestirse de héroe para detener el cuarto lanzamiento a cargo del estadounidense Nick Hagglund y el joven Cremaschi, a sus 18 años, fue otra vez el encargado de lanzar el quinto penal que selló el pase del Inter.

Su rival en la final del torneo será el Houston Dynamo, que se impuso 3-1 al Real Salt Lake con un primer gol del veterano mediocampista mexicano Héctor Herrera, que aprovechó un error en el área de la zaga rival en el minuto 45+5.

El Real Salt Lake igualó la semifinal en el 64 con un milimétrico centro del venezolano Jefferson Savarino para un imponente cabezazo del ecuatoriano Anderson Julio.